Toplu taşımada artan fiyatlar Vip transfere yaradı

CARMEDYA.COM – Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un 28 Mayıs’tan itibaren iç turizmde hareket beklediklerini açıklamasıyla tatil planları yapılmaya başlandı.

Tatil yapmak isteyen ancak toplu taşımaya, şehirlerarası ulaşıma hâlâ temkinli yaklaşan insanların imdadına ise transfer araçları yetişti. Koronavirüs sürecinde büyük ilgi gören transfer araçlarına bayram sonrası için rezervasyonlar şimdiden yapılıyor.

Amerika’da 32 yıl boyunca havalimanı ve ulaşım transfer hizmeti veren 2015’ten bu yana da Türkiye’de yolcularını ağırlayan TURSAB (Türkiye Seyehat Acentaları Birliği) yetkili acenta sahibi Gülruh Gülten, koronavirüs başladığından beri talebe yetişmekte zorlandıklarını söyledi.

İnsanların kendilerini güvende hissettikleri için VIP transferleri tercih ettiklerini belirten Gülten, “Böylelikle kimsenin aklında soru işareti kalmadan yolculuk edebiliyorlar” diye konuştu.

Gülruh Gülten – TURSAB (Türkiye Seyehat Acentaları Birliği) yetkili acenta sahibi

Rezervasyonlar doldu

Gülruh Gülten’in verdiği bilgilere göre bayram sonrası rezervasyonlarda büyük bir artış var. Gülten, “Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy,

bir terslik olmazsa 28 Mayıs gibi iç turizmin başlayacağını söyledi.

Ulaşım kısıtlamaları kalktıktan sonrası için şimdiden planlar yapıldı. Bodrum, Çeşme, Antalya gibi tatil bölgelerindeki yazlıklarına gitmek için yer ayırtıyorlar. Ayrıca bazı müşterilerimiz şu an çay toplama zamanı olduğu için Karadeniz’e gitmek istiyor. Restoranlar açılınca da talep artışı olacaktır” diye konuştu.

Kalabalık ailelere daha ucuza geliyor

Şehirler arası ulaşım için transfer araçlarının hem hesaplı hem de güvenli olduğuna dikkat çeken Gülruh Gülten, “Özellikle 3-5 kişilik aileler için ayrı ayrı bilet parası vermektense bu şekilde bir transfer aracı kiralamak daha uygun. Getirdiği güven hissi ise paha biçilemez” dedi.

Dezenfekte ediliyor

Gülruh Gülten, araçlardaki önlemleri ise şöyle sıraladı: “Tüm kurallara uygun bir şekilde hizmet veriyoruz. Araçlar, düzenli şekilde dezenfekte ediliyor. Sürücülerimiz bu konuda eğitimli. Ayrıca gerekli sağlık taramaları da yapılıyor.”

Ev konforunda

Araçlar, güvenli, hesaplı olmasının yanı sıra konforlu da. Tüm araçlarda klima, TV, DVD, buzdolabının yanı sıra internet bağlantısı var. Koltukların istenildiği takdirde yatağa dönüştürüldüğü araçlarda ayrıca yolculuk süresince çeşitli ikramlar da yapılarak yolculara ev konforu sağlanıyor.