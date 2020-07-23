Suzuki’den hibrit SUV: Across

CARMEDYA.COM – Suzuki, gelişmiş bir plug-in hibrit sistemi ve E-Four elektronik 4×4 teknolojisiyle donatılmış SUV modeli Across’u tanıttı.

Across, Toyota ve Suzuki arasındaki işbirliği anlaşmasıyla Toyota Motor Corporation tarafından altyapısı desteklenen ilk model olma özelliğini taşıyor. Avrupa’da sonbaharda satışa sunulacak model, önde geniş poligonal formlu ön ızgara ve köşelerde sis farlarının da entegre olduğu geniş hava girişlerinin yanı sıra, LED teknolojisine sahip ince far bloğu ve keskin hat çizgileriyle dinamik bir yüze sahip.

Gövdenin yanlarında da 19 inç jantlar ve devam eden keskin hatlar, arka bölümde de kendisini gösteriyor. Yüksek tasarlanan arka bölümde bagaj kapağının iki yanında ince tasarlanan stop lambaları ve krom detaylar da dinamik etkiyi pekiştiriyor.

Suzuki Across, Beyaz İnci, Gümüş Metalik, Siyah Mika, Kırmızı Mika, Metalik Gümüş ve Lacivert Mika adı verilen altı farklı gövde rengi seçeneğiyle satışa sunulacak.

İç mekan

Suzuki Across’un kokpitinde kaliteli döşeme ve işçilik öne çıkıyor. Gösterge panosunda ve kapı kaplamalarında yumuşak malzeme kullanılarak, kalite hissi arttırılıyor.

Araçta Apple CarPlay, Android Auto ve MirrorLink teknolojileriyle, ortada 9 inçlik dokunmatik ekran yer alıyor.

Saklama alanı

Kabin alanı, hem birinci hem de ikinci sıralarda geniş konfor için tasarlanırken, bagaj alanı korunmuş. 490 litrelik bagaj hacmine sahip otomobilde, bagaj bölmesinin sağ tarafında bir elektrik prizi ve aksesuar soketi bulunuyor. Modelde ayrıca sürücü ve yolcu tarafı tepsileri, orta tepsi, bardak tutucular ve konsol kutusu gibi bir dizi kullanışlı saklama alanı bulunuyor.

Plug-in Hibrit

Modelde kullanılan plug-in hibrit teknolojisi sayesinde otomobil, WLTP standartlarına göre 22g/km emisyon oranına sahip. Sistemin merkezinde, düşük hızlarda güçlü tork sağlayan 2,5 litrelik benzinli motorla birleşen ön elektrik motoru yer alıyor.

En fazla 134 kW ve 270 Nm tork çıkışı ile elektrik motoru, enerjisini zeminin altına monte edilmiş 18.1 kWh (50.9 Ah) yüksek kapasiteli lityum iyon pilden alıyor.

Elektrik motoruyla, akü için şarj cihazı işlevi gören ve gerekirse yüksek hızlı sürüş sırasında elektrik motoruna güç yardımı sağlayan A25A-FXS Dinamik Kuvvet Motoru bulunuyor. Hem yüksek verim hem de mükemmel yakıt verimliliği sağlamak için tasarlanan motor, sürüş koşullarına bağlı olarak değişen doğrudan silindir yakıt enjeksiyonu (DI) ve port yakıt enjeksiyonu (PFI) özelliğine sahip.

Plug-in hibrit sistemi, sürücünün sürüş koşullarına ve pil durumuna bağlı olarak seçebileceği dört modla (varsayılan EV modu, Otomatik EV/HV modu, HV modu ve pil şarj cihazı modu) donatılmış. EV Modunda, araç tam hızlanma altında bile tamamen elektrik motorundan güç alıyor. Otomatik EV/HG modunda ve HG modundayken, motor, gaz pedalına güçlü bir şekilde basıldığında olduğu gibi gerektiğinde güç dağıtımına katkıda bulunuyor. Şarj düşükken EV modu için elektrik depolamak üzere, akü şarj cihazı modu aküyü yeniden şarj etmek için motoru çalıştırıyor.

Gelişmiş 4×4 özelliği

Across’ta kullanılan E-Four elektronik 4×4 sistemi, zor şartlarda bile oldukça iyi bir çekiş sağlarken, yakıt tasarrufuna da katkı da bulunuyor.

Sistem, bağımsız çalışan 40 kW arka motor ve ön motorun etkisiyle ihtiyaca göre ön ve arkaya, 100:00 ile 20:80 arasında değişen tork gücü dağılımını gerçekleştiriyor. Bu sayede karla kaplı yollar gibi kaygan yüzeylerde kalkış sırasında patinaj önlenirken, değişen yol koşullarına göre araç güvenli tutuş sağlıyor.

AIM olarak adlandırılan AWD Entegre Yönetim, E-Four sisteminden yararlanıyor. Sistem sadece kuvvet dağıtımını değil, aynı zamanda motor gaz kelebeği kontrolü, şanzıman vites zamanlaması, Elektrikli Direksiyon (EPS) tepkisini ve sürüş koşullarına göre frenlemeyi içeren bir dizi sistemi de aynı anda komuta ediyor.

Trail modu

Trail modu, kaygan yüzeylerde mümkün olan en iyi tutuş ve kontrolü sağlayan otomatik sınırlı kaymalı diferansiyel kontrol özelliği olarak tanımlanabilir. Sistem, kavramayı kaybetmeye başlayan tekerleklere frenler uyguluyor ve tutnabilen tekerleklere tork yeniden yönlendiriliyor. Bu özellik aynı zamanda aracı hareket ettirmek için gaz ve şanzıman vites değiştirme düzenini ayarlıyor.

Suzuki Across’ta ayrıca Çarpışma Öncesi Sistem (PCS), Şerit İzleme Yardımı (LTA) ve Dinamik Radar Hız Kontrolü (DRCC), Kör Nokta Monitörü (BSM), Arka Geçiş Trafik Uyarısı (RCTA) gibi sürüş destek sistemleri de yer alıyor.