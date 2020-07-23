Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi kapılarını yeniden açtı!

CARMEDYA.COM – Türkiye’nin ilk ve tek Anadolu arabaları müzesi olan Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi, salgın kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda kapalı kaldığı üç ayın ardından, kapılarını yeniden açtı.

Salgın kapsamında alınan tedbirler nedeniyle ziyaret koşullarının değiştiği müzede; birçok farklı noktada tedbirler uygulandı. Müze alanı dezenfekte edilerek, hijyenik gerekliliklerin üst seviyede ve sürekli sağlanmasına yönelik düzenlemeler yapıldı. Müze girişine, zemine ve uygun mesafede görülebilir alanlara, maske kullanım talimatları ve alınabilecek önlemler hakkında bilgilendirme yazıları yerleştirildi. Müze personeli de pandemi süreci ve olası riskler konusunda geliştirilecek çözümlerle ilgili eğitimler aldı.

Ziyaretçi kapasiteleri düzenlendi

Alınan tedbirler doğrultusunda müze girişinde ateş ölçümünün yapılması, ziyaretçilerin ise sosyal mesafe kurallarına uyması ve maske takması zorunlu hale getirildi. Tüm bunlarla beraber, ziyaretlere “kapasite uyarısı kuralı” da getirildi. Bu kapsamda müze 20, sergi salonu ise 15 kişilik kapasite ile hizmet vermeyi sürdürüyor. Ayrıca grup ziyaretleri ve rehberli turların düzenlenmesi ile eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine bir süreliğine ara verildi. Ziyaretçilere broşür dağıtılmaması ve hediyelik eşya satış bölümü, kafeterya, trafik eğitim pisti, atlıkarınca gibi ortak kullanım alanlarının kapalı tutulması da uygulanmaya başlanan değişiklikler arasında yer aldı.

Banklar, sosyal mesafe kuralına uygun konumlandı

Müzenin bahçesinde bulunan banklar ile iç alandaki oturma grupları da seperatörlerle sosyal mesafe kuralına uygun olarak konumlandı. Atıkların ise uygun koşullarda imha edilmesi için giriş – çıkış bölümlerine maske ve eldiven atık kutuları yerleştirildi.