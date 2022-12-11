BMW X7 için ön siparişler açıldı

CARMEDYA.COM – Borusan Otomotiv’in Türkiye temsilcisi olduğu BMW’nin SAV gövdeli ürün gamındaki amiral gemisi Yeni BMW X7 xDrive40d için ön siparişler alınmaya başlandı.

X7’de aydınlatmalı böbrek ızgaraları ve çift parçalı far tasarımı, otomobilin ön kısmının tasarımını domine ediyor. 22 inç boyutundaki jant alternatiflerinin kattığı heybetli duruşa ek olarak, sunulan 6 metalik renk seçeneği, modele dinamik bir görünüm de kazandırıyor. Arka kısımda ise inceltilmiş üç boyutlu tasarıma sahip aydınlatmalar ve stopların içine uzanan şeffaf cam krom çıta, tasarım detayları arasında öne çıkıyor.

Güçlü ve dinamik görünüm

Entegre hava perdeleri, bölünmüş tasarıma sahip ön farlar ve Iconic Glow aydınlatmalı böbrek ızgaraları Yeni BMW X7’nin ön tasarımında dikkat çeken dizayn unsurları arasında yer alıyor. Ferah iç mekanı destekleyen geniş cam yüzeyleri ile ön kapılara göre daha uzun bir arka kapıya sahip olan otomobil, üçüncü sıradaki yolcular için de konforlu binme ve inmeye imkan sağlıyor.

X7’nin arka kısmında yer alan L formunda inceltilmiş, üç boyutlu görünüme sahip aydınlatma grubu, yatay hatlar ve cam yüzeyli krom çıtayı bünyesinde barındırarak otomobile sofistike bir görünüm katıyor.

Tüm bu tasarım detaylarına paralel Yeni BMW X7, 5181 mm uzunluk, 2000 mm genişlik ve 1835 mm yüksekliğiyle heybetli görünümünü destekliyor. Ayrıca 3105 mm uzunluğundaki aks mesafesi otomobilin koltuklarının 6 ve 7 kişilik konfigüre edilebilmesine olanak tanıyor.

Modern teknolojilere sahip inovatif kokpit tasarımı

Yeni BMW X7 zamanın ötesinde tasarım anlayışıyla dizayn edilmiş kabinini güncel teknolojilerle harmanlayarak BMW tutkunlarına sunuyor. Kabinin odak noktası konumunda yer alan Curved Screen; 12.3 inç boyutundaki gösterge ekranı ve 14.9 inçlik dokunmatik kontrol ekranı ile kokpiti domine ederken, geleneksel düğme kalabalığını da ortadan kaldırıyor. Kapı içlerinde ve ön konsolda yer alan kristal yüzeye sahip ambiyans aydınlatması, aracın içini özellikle gece sürüşlerinde farklı bir ortama dönüştürürken; ön yolcu tarafında yer alan bar, ambiyans aydınlatmanın haricinde sürücünün kapı kilitlerini açması ile devreye giren karşılama senaryolarını bünyesinde barındırıyor.

Sofistike tasarıma sahip kontrol paneli; cam yüzeye sahip CraftedClarity yeni tip vites seçici, iDrive kumandası, start/stop butonu ile lüks SAV sınıfında ergonomik orta konsol tasarımıyla öne çıkıyor. Arka bölümdeki yolcular ise BMW Individual Merino deri döşemesinin süslediği detaylarla geniş alanın konforunu sonuna kadar yaşıyor.

Model, 8. nesil en gelişmiş BMW İşletim Sistemi’ne sahip. Böylelikle sezgisel ve sesli komutlar, ergonomik kontroller ile Personal Assistant otomobilin sürüş konforunu daha da ileriye taşıyor. Sürüş Asistanı Professional, Adaptif Çift-Akslı Havalı Süspansiyon, özellikle virajlarda ve engebeli yollarda gövde sarsıntısını minimuma indiren Executive Drive Pro ile her bir koltuk için stüdyo kalitesinde ses sunulmasını sağlayan Bowers & Wilkins Diamond Surround ses sistemi otomobilin öne çıkan standart donanımları arasında yer alıyor. Ayrıca, İntegral Aktif Direksiyon donanımı sayesinde Yeni BMW X7’nin manevralar sırasında çevikliği, yüksek hızlarda otomobilin daha da konforlu olmasını sağlıyor.

Türkiye’de 3 litre hacminde mild hybrid-dizel motor ve M Excellence tasarım seçeneğiyle satışa sunulan BMW X7 xDrive40d, 340 beygir gücüyle öne çıkıyor.