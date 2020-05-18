Lexus’un Nanoe Klima Teknolojisi virüsleri etkisiz kılıyor

CARMEDYA.COM – Lexus’un nanoe™ teknolojisine sahip kliması, yaşlandırma karşıtı özelliğinin yanı sıra virüsleri bağımsız laboratuvarlar tarafından yapılan test sonuçlarına göre yüzde 99’a kadar etkisiz hale getirebilmesiyle de öne çıkıyor.

Suyun, kokuları yok etme konusundaki doğal özelliklerini kullanmak üzere 1997’de geliştirilmeye başlanan nanoe™ klima, her geçen dönemde daha da etkili hale getirildi.

Lexus bu teknolojiyi ilk kez 2012 yılında GS 450h modelinde kullanmıştı ve Yılın İnovasyonu Ödülü’ne layık görülmüştü.

LS, LC, ES ve RX gibi birçok Lexus modelinde standart olarak sunulan ve tıpkı deniz kenarı veya ormanda soluduğumuz havayı simule etme amacıyla tasarlanan nanoe™ klimalar, otomobil içerisinde ideal sıcaklık, ideal nem dengesini sağlamanın ve kötü kokuları engellemenin yanı sıra, havada uçan, yüzeylere tutunan virüs, bakteri ve alerjenleri etkisiz hale getirebiliyor.

Bağımsız laboratuvarlar tarafından yapılan testlerde, nanoe™ teknolojisinin havada bulunan veya yüzeylere tutunan virüsleri yüzde 99’a kadar etkisiz hale getirdiği raporlandı.

Sistemin çalışmasıyla birlikte nanoe™ klimadan püskürtülen 20-90 mikron çapındaki su partikülleri virüse tutunuyor ve OH radikalleri virüs proteinleri ile etkileşime giriyor. Bu birleşme sonucunda ise virüs aktivitesi etkisiz hale getiriliyor.

Lexus’un nanoe™ kliması aynı zamanda hayvan kaynaklı alerjenlerin etkisiz hale getirilmesinde de önemli bir rol oynuyor ve alerjen bünyelerin araç içerisinde daha rahat yolculuk etmesini sağlıyor.

Lexus, nanoe™ kliması ile virüsleri yüzde 99’a kadar etkisiz hale getirme özelliği sunsa da, virüslerin bulaşmasını engelleme iddiasında bulunmuyor ve kullanıcıların tedbiri elden bırakmamasını tavsiye ediyor.