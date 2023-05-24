DS Automobiles’den gurmelere özel valiz

CARMEDYA.COM – DS Automobiles gastronomiye ve modaya olan desteğini DS Gurme Valizi ile sürdürüyor.

Parisli marka, yeni tasarladığı özel gurme valizlerini, DS 4 Esprit de Voyage ve DS 7 Esprit de Voyage lansmanı kapsamında seyahat tutkunlarının beğenisine sunuyor. Bu özel gurme valizleri, seyahate estetik ve kültürel bir anlayışla yaklaşan DS Automobiles ve La Malle Bernard iş birliğiyle vücut buluyor. Valiz ayrıca Michelin yıldızlı şef Julien Dumas ile birlikte geliştirilmiş.

Fransız seyahat sanatını yansıtan bu özel valizlerin, paylaşıma yönelik tasarlandığını belirten DS Automobiles CEO’su Beatrice Foucher, “Burada, gastronomiyi var eden yerel üreticilere destek olmak amacıyla valizlerin farklı malzemeler taşımasını amaçladık. DS Gurme Valizleri, arkadaş buluşmalarınızı, Fransız mirasının temel unsurunun, mükemmelliğe ulaştığı bir atmosferde gerçekleştirmenizi sağlıyor” dedi.

DS Design Studio Paris, Julien Dumas ve La Malle Bernard tarafından tasarlanan DS Automobiles Gurme Valizleri’nde, dış kısmı kaplayan nappa deri başta olmak üzere, birinci sınıf malzemeler uygulanırken, iç kısımda ise kavak ağacının kullanıldığı fıçılardan yapılmış bölmeler için Esprit de Voyage Koleksiyonu’nun Alcantara döşemesiyle aynı renk olan İnci Grisi rengi tercih edilmiş. Esprit de Voyage kabartma imzası ise ürünün bir diğer dikkat çekici özelliği olarak öne çıkıyor. Diğer detaylarda, profesyonelce tasarlanmış tutma yerlerindeki Clous de Paris kabartmalı kısımlar, nikel kaplama mücevher tokalar ve elle dikilmiş deri kayışlar dikkat çekiyor. DS Automobiles’ın gastronomi elçisi Michelin-yıldızlı Şef Julien Dumas, tasarım aşamasında etkin bir rol oynamış. İş birliğinin diğer kolundaki La Malle Bernard’ın zanaatkar çalışanları tarafından tasarlanan her bir valiz üzerinde uzun bir süre boyunca özenle çalışılmış.

DS 7 aracında kullanılan bu gurme valizlerinin mükemmel bir çalışma aracı olduğunu söyleyen DS Automobiles Gastronomi Elçisi Julien Dumas, “Benzersiz bir uzmanlığa sahip olan üreticilerle düzenli olarak bir araya geliyorum. Değerlendirmelerimize dayanarak çalışmalarda kullandığım ürünleri geri getiriyorum. Ardından, Hotel Saint James Paris’te bulunan Restaurant Bellefeuille’ün mutfağında, bunları mümkün olan en doğal şekilde çevreye duyarlı bir yaklaşımla birebir uyguluyorum” sözlerine yer verdi.

Çok sayıda saklama bölmesi ve fonksiyonel aksesuarları bulunan DS Gurme Valizleri’nde;

üç deney tüpü, bir zeytinyağı şişesi, iki büyük kavanoz, altı küçük kavanoz, ceviz ağacından kesme tahtası, çatal bıçak üreticisi Patrick Bonneta tarafından üretilmiş soyma bıçağı, bal kaşığı, tirbuşon, not defteri ve kalem yer alıyor.

Bu valizleri tasarlarken, farklı malzemeleri ve üreticilere gerçekleştirdiği ziyaretleri dikkate aldığını sözlerine ekleyen DS Automobiles Gastronomi Elçisi Julien Dumas, “Massif Central’dan aldığım kavrulmuş ceviz yağını doldurmak için yağ şişesini, kurutulmuş ve tütsülenmiş alabalık ve deniz yosunu havyarı için kavanozları, Alexander biberi, kurutulmuş deniz yosunu ve taze otlar için deney tüplerini kullandım. Kavanozları, Paris bölgesinden ve Brittany’den, özellikle Jean-Marie ve Valérie Pédron’dan deniz yosunu tartarı, kurutulmuş alabalık, kurutulmuş deniz tarağı ve elma sirkesini geri getirmek için kullandım” dedi.

La Malle Bernard

DS Gurme Valizleri, dünyanın en eski kutu ve valiz üreticilerini bünyesinde bulunduran ve halen Fransa’da faaliyet gösteren La Malle Bernard tarafından imal edildi. Üzerinde ise Fransa devleti tarafından kabul gördüğü için verilen Entreprise du Patrimoine Vivant damgası bulunuyor. Markanın ilk kuruluş adımı, Jules Bernard ve Caroline Simon’ın, Louvre’un çok katlı mağazalarında çalıştıktan sonra, uzmanlıklarını 1846’da Paris’te kurulan bir atölyede sergilemeleriyle atıldı. La Malle Bernard, 20. yüzyılın başında, her şekildeki eşyayı taşımak ve sunmak için tasarlanan siyah kaplamalı valizleriyle tanındı. La Malle Bernard 1930’larda otomobil modellerinde tavan ve bagajlarında kullanılmak üzere otomobil sandığı yapımında uzmanlaştı. Bu sandıklar, kişiye özel olarak ve gövde aksamıyla aynı renkte kanvas kumaşından imal ediliyordu. İçinde ise en fazla iki valiz bulunuyordu. Bu tasarım, yolcuların sandığı, aracın arka kısmına güvenli bir şekilde bağlı bırakmalarına ve korunan iki valizi içinden kolaylıkla çıkarmalarına imkân veriyordu. Geleneksel bir aile işletmesi olan La Malle Bernard’ın Paris’te bir mağazası ve Normandiya’da atölyeleri bulunuyor.

DS Gurme Valizleri’nin ultra özel koleksiyonu, DS Automobiles yaşam tarzı butiğinde, yakın zamanda, zevkine ve lüksüne düşkün müşterilerin beğenisine sunulacak. Her bir valiz, müşterinin aracına göre uyarlanabilir olmasıyla birlikte isteğe göre, üzerine isminin baş harfleri yazılabilir olacak.