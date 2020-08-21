Opel’den Astra HB kampanyası

CARMEDYA.COM – Alman otomobil üreticisi Opel, müşterilerine Ağustos ayında cazip koşullarla otomobil sahibi olma imkanı sunuyor.

Opel’in bu yıl müşterileri ile buluşturduğu güncel Astra HB modeline 199 bin 900 TL’den başlayan kampanyalı fiyatlar ile sahip olunabiliyor. Opel, Ağustos ayında müşterilerine sunduğu farklı finansman olanakları sunuyor.



Yeni Corsa’ya, Ağustos ayına özel 149 bin 900TL’den başlayan fiyatlarla; Insignia modeline ise Ağustos ayına özel 319 bin 900TL’den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor. Opel’in B-SUV segmentindeki oyuncusu Crossland X 194 bin 300TL’den başlayan fiyatlar ile satışa sunulurken, Opel Grandland X SUV modeli 254 bin 800TL’den başlayan fiyat etiketine sahip.



Opel ayrıca 120 bin 000TL’ye varan yüzde 0,69 faizli özel kredi seçeneklerinin yanı sıra belli başlı modellerde 67 bin 000TL’ye varan 12 aylık ödeme seçenekleri ile yüzde sıfır faiz olanağını birleştirerek, avantajlı kampanyalar düzenliyor.

Opel’in Ağustos ayına özel fiyatları ve finansman seçeneklerine Opel Türkiye web sitesi’nden erişilebiliyor.