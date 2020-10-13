Makyajlanan Tiguan Türkiye yollarına çıkıyor!

CARMEDYA.COM – Volkswagen’in satış rakamlarıyla öne çıkan başarılı SUV’u Tiguan, önemli teknolojik iyileştirmeler sonrasında daha dijital ve daha enerjik makyajlı versiyonu ve 435 bin TL’den başlayan fiyat etiketiyle Türkiye’de satışa sunuluyor.

Modelde harekete duyarlı “Gesture Control” ile kontrol edilebilen bilgi ve eğlence sistemi, IQ. LIGHT – LED Matrix Farları, dokunmatik 3 bölgeli klima kontrol ünitesi “Climatronic” gibi birçok yenilikçi teknoloji dikkat çekerken, araç keskinleştirilmiş dış hatlarıyla daha inamik bir görünüme sahip.

Geçen yıl elde edilen 911 bin üretim adediyle, dünya genelinde en başarılı Volkswagen modeli olan Tiguan, 1.5 lt TSI 150 PS 7 ileri DSG benzinli ve 2.0 lt TDI 150 PS 7 ileri DSG dizel motor seçenekleriyle alınabiliyor.

Daha sportif

Güncel Tiguan’ın dış tasarımında en dikkat çekici unsurların başında yeni LED farların bulunduğu tamamen güncellenmiş ön profil geliyor. 4509 mm uzunluğa, 1839 mm genişliğe (dış aynalar hariç) ve 1665 mm (4MOTION: 1675 mm) yüksekliğe sahip olan Tiguan, daha güçlü görünen, daha yüksek konumlandırılmış ve genişletilmiş ön radyatör ızgarasına sahip. Far grubuyla entegre, krom çıtalarla zenginleştirilmiş bu radyatör ızgarası tasarımı ve hemen altında yine güçlü bir krom çıtaya sahip tampon çizgileriyle Tiguan daha sportif görünüyor.

Tiguan’ın tasarımındaki sportif detaylar, 17-20 inç arası değişen boyutlara sahip alüminyum alaşım jantlar ile güçlendiriliyor ve aracın arka kısmında da devam ediyor. Merkeze konumlanmış yeni Volkswagen logosu ve şık model yazısının uyandırdığı premium etki, biraz daha aşağıya inildiğinde yeni alt arka krom çıta ve trapez formundaki egzoz çıkışlarıyla tamamlanıyor. Arkadan gelen trafiğin dikkatini daha erken çekebilmek için keskin bir animasyonla yanan fren lambaları ve dinamik LED sinyaller, artık hem daha modern hem de daha fonksiyonel.

Yeni donanım seviyeleri: Life, Elegance ve R-Line

Volkswagen, Tiguan’ın standart donanım seçeneklerini tamamen yeniden yapılandırmış. Life, Elegance ve R-Line olmak üzere 3 farklı versiyonla satışa sunulan modelin tüm donanım seviyeleri, önceki eşdeğer versiyonlara göre zenginleştirilmiş olarak karşımıza çıkıyor. Modeldeki baz donanım seviyesi olan Life versiyonunda, LED ön farlar, 3 bölgeli dokunmatik klima “Climatronic”, yeni çok fonksiyonlu deri direksiyon, hız sabitleyici, 8,5 inç ekrana sahip son nesil Composition Media bilgi-eğlence sistemi, App-Connect gibi donanım özellikleri standart olarak sunuluyor.

Elegance ve R-Line donanım seviyelerinde standart olarak sunulan, interaktif ve akıllı aydınlatma modlarına sahip olan, Volkswagen’in en gelişmiş aydınlatma sistemi IQ LIGHT – LED Matrix Farlar; farklı yol ve sürüş koşullarına göre otomatik olarak farklı aydınlatma fazlarına geçiş yapabiliyor. Tek farda bulunan 24 adet LED’den oluşan bu matris modül, isteğe bağlı olarak sunulan Dinamik Far Asistanı sayesinde direksiyon açısı, hız, karşıdan gelen araç, yaya trafiği ve hava koşullarına bağlı olarak bağımsız kontrol edilebiliyor. Elegance donanım seviyesinde bulunan diğer standart özelliklerin başında 9,2 inç diyagonal ekranlı dijital kokpit, 30 renkli ambiyans aydınlatma, kolay açılır/kapanır bagaj kapağı (Easy open / close), panoramik cam tavan, ısıtmalı ön koltuklar /deri direksiyon, 18 inç alüminyum alaşım jantlar ve gümüş tavan rayları bulunuyor.

R-Line donanım seviyesinde bunlara ek olarak; çok fonksiyonlu dokunmatik deri direksiyon, 19 inç “Valencia” alüminyum alaşım jantlar, kapı içi deri kaplamalar, “R-Line” logolu deri ve kumaş koltukların yanı sıra güçlü tampon tasarımına eklenen ve R-Line tarzını yansıtan krom “C” formlu çıtalar dikkat çekiyor.

Her alanda yenilik var

Makyajlanan Tiguan’da akıllı telefon uygulamalarının kablosuz entegrasyonunu sağlayan Discover Pro navigasyon sistemine entegre olarak “Apple CarPlay” ve “Android Auto” fonksiyonlarının kullanıldığı “App-Connect Wireless” da ilk kez opsiyonel olarak sunuluyor. Bir başka yenilik olan yüksek kalitede ses deneyimi sunan Harman Kardon’un 480-watt’lık ses sistemi de Yeni Tiguan’da opsiyonel olarak tercih edilebiliyor.

Dijitalleştirilmiş klima kumandası

Life donanım seviyesinden itibaren tüm Tiguan modellerinde üç bölgeli dokunmatik klima ” Climatronic” bulunuyor. Orta konsolda, klima kontrol fonksiyonları için yepyeni bir dokunmatik panel bulunuyor. Dokunmatik yüzeylere ek olarak, havalandırma ve ısı ayarları için bulunan “touch sliderlar” artık döner tuş ve düğmelerin işlevlerini yerine getiriyor. Tiguan’ın sahip olduğu sezgisel kontrol metotlarından olan ve standart olarak sunulan Harekete Duyarlı Kontrol “Gesture Control” ile menü geçişleri basit jestlerle sağlanabiliyor.

Hareket halinde bir yaşam için

Dijital teknolojilerinin yanı sıra Tiguan’ın iç mekânı da çok yönlülüğü, geniş ve ferah alanı ile dikkat çekiyor. Özellikle 18 cm ileri – geri kaydırılabilir arka koltukları sayesinde bu ferahlık çok net bir şekilde hissediliyor. Kaydırılabilir ve katlanabilir koltukları sayesinde modelin bagaj kapasitesi 615 ile 1655 litre arasında geniş bir hacim sunuyor. Elegance ve R-Line seviyelerinde standart olarak sunulan panoramik cam tavan da ferahlığı üst seviyeye taşıyor.

Yeni renk seçenekleri

Güncellenen Tiguan, Günbatımı Mavisi, Mercan Kırmızı, Yunus Grisi, Kızıl Kahve ve Aytaşı Gri olmak üzere 5’i yeni toplam 11 farklı renk seçeneği ile satışa sunuluyor.

“Aktif Silindir Yönetimi” teknolojisine sahip TSI

TSI motorlarla birlikte sunulan “Aktif Silindir Yönetimi” teknolojisi, tüm Volkswagenlerde olduğu gibi stabil bir sürüş esnasında otomatik olarak devreye girerek bu güçlü motorun 4 silindirinden ikisini bir süreliğine devre dışı bırakarak kullanıcılarına yakıt tasarrufu sağlıyor. 1,5 litrelik TSI 150 PS 7 ileri DSG motor fabrika verilerine göre ortalama 5,6 lt / 100 km’lik bir yakıt tüketimi sunuyor. Dizel motorda ise 2,0 lt hacme sahip 150 PS gücündeki TDI seçeneği yer alıyor.

Volkswagen SUV ailesinin önemli modeli Tiguan, güncel görünümüyle ekim ayının üçüncü haftasından itibaren showroomlarda yerini alacak. Modelin fiyat aralığı 435 bin TL (1.5 TSI ACT 150 PS DSG Life) ile 775 bin 200 TL (2.0 TDI SCR 150 PS 4MOTION DSG R-Line) arasında değişiyor.