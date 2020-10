Yenilenen Hyundai i20 Türkiye’de satışa sunuldu

CARMEDYA.COM – Hyundai Assan tarafından İzmit’te ağustos ayı sonunda üretimine başlanan Yeni i20, online lansman etkinliğiyle tanıtılırken, modelin Türkiye satış fiyatları da açıklandı.

Markayı B segmentinde temsil eden i20, ilk kez tanıtılmasından bu yana gerek tasarım gerekse teknoloji anlamında bir hayli fazla yol katetti. İlk kez 2008 yılında tanıtılan ve 2010 yılından itibaren Türkiye’de üretimine başlanan Hyundai i20, çeşitli motor seçenekleri ve uzun garanti süreleriyle kullanıcılarına her daim önemli avantajlar sundu.

Hyundai’nin yeni tasarım felsefesi olan “Duygusal Sportiflik” temasıyla baştan aşağı yenilenen üçüncü nesil i20 ise sadece tasarım ve gelişmiş teknolojisiyle değil, artan boyutları ve yenilikçi güç paketleriyle de öne çıkıyor.

Hyundai i20, yenilikle beraber bir takım değişiklikleri de beraberinde getiriyor. Dizel motora yeni modelde yer verilmezken, bu kez 1.0 litre turbo beslemeli motoruyla beraber ilk kez 48 voltluk hafif hibrit versiyona geçiş yapılıyor. Bu sayede oldukça düşük bir yakıt tüketimi elde edilirken aynı zamanda yeterli performans da sunuluyor.

Yepyeni bir tasarım, yepyeni bir karakter

Hyundai i20, alışılmışın dışında bir tasarımla gelerek markanın “Duygusal Sportiflik” dizayn felsefesine bağımlılığını gösteriyor. Bu tasarım felsefesinin amacı, otomobille kullanıcısı arasında adından da anlaşılacağı gibi duygusal bir bağ oluşturmak. Bir diğer kriter ise Hyundai’nin yeni nesil modellerinde vurguladığı ayırt edici yeni görünümle sıradanlıktan uzaklaşmak. Böylelikle, Yeni i20’ye dinamik görünümlü ön ve arka tamponlarının yanı sıra yeni radyatör ızgarası da şık bir karakter sağlıyor.

Yeni i20’de yeni far grubu kullanılıyor. LED ön ve arka farlar i20’nin tasarımını öne çıkartırken, mercekli sis farları ve üçgen havalandırma kanalları da ön bölümde güç temasını oluşturuyor. Kama şeklindeki gündüz sürüş farları ve elmas tarzı ön ızgara ile i20 tasarım bütünlüğüyle dikkat çekerken geriye doğru yükselen omuz çizgisiyle de karakteristik C sütununa ideal bir şekilde uzanılıyor.

Yan tarafta ise cesur bir karakter çizgisi ve benzersiz C sütunu tasarımı ile şık bir görünüm sunuluyor. Tasarımın öne çıkan özelliklerinden bir diğeri ise Z formundaki arka bölüm. C sütunuyla bagaj kapağı arasındaki bu bağlantı, yine Z şeklindeki stop lambalarıyla destekleniyor.

Yeni i20’nin boyu 5 mm uzayarak 4040 mm’ye, aks aralığı ise 10 mm artarak 2580 mm’ye çıkarılmış. 1775 mm’lik genişliği ile ikinci jenerasyona göre 41 mm genişleyen i20, iç mekanında ön sırada 30 mm, arka sırada ise 40 mm ilave omuz genişliği sunuyor. Ayrıca, arka diz mesafesi ise 27 mm artarak 882 mm’ye ulaşıyor. Sportif tasarım felsefesi gereği 24 mm daha alçak bir tavan çizgisine sahip olan aracın bagaj hacmi ise 51 litre artarak 352 litreye çıkmış. İhtiyaç halinde katlanan arka koltuklar ise yatırıldığı zaman toplam 1.165 litre hacim sunuyor.

Kullanıcılarına siyah tavan renk opsiyonuyla beraber 17 farklı renk kombinasyonu sunan Yeni i20’deki 17 inçlik jantlar da sportifliği artıran bir diğer detay. Donanım seviyesine göre değişkenlik gösteren bu jantlar, Hyundai modellerindeki tasarım farklılığının en büyük mimarlarından biri olarak da öne çıkıyor.

İç mekan

Tasarımın öne çıkan özelliklerinden biri yüksek ve sürücü odaklı gösterge panelini kaplayan yatay hatlar. Bu özellik ön yüzün kaygan ve geniş görünmesini sağlayarak ona sıradışı bir görünüm kazandırıyor.

Yeni i20’nin kapılarında doğada bulunan şekillerden esinlenilmiş. Kapıların bu özel yapısı, gösterge paneli bölümüyle uyum sağlarken, rafine direksiyon simidi, modern dijital göstergeler gibi donanımlarla desteklenmeye devam ediyor. Kullanılan yeni döşemeler ve kabindeki renk vurguları da iç tasarımdaki diğer materyaller ile uyuşuyor. Ayrıca, yeni mavi LED ortam ışığı teknolojisi sayesinde geceleri hoş bir iç aydınlatma da sunuluyor. Daha üst sınıf Hyundai modellerinde de kullanılan dört kollu spor direksiyon simidi ise otonom araçlar ve motorsporlarından izler taşıyor. Segmentte ilk defa sunulan kablosuz akıllı telefon yansıtma fonksiyonu, kablosuz şarj ile desteklendiğinde pratikliği de artırmış oluyor.

Yeni i20’de yer verilen BOSE ses sistemi de diğer çarpıcı özelliklerden biri. Dijital ses işlemcisine sahip dahili amfi sistemi, 8 hoparlör ile birlikte sunuluyor. Ön merkez ve arka subwoofer ile birlikte araçtaki tüm yolculara hitap eden bu akustik düzen, daha kaliteli bir müzik dinlenmesine olanak sağlıyor.

Model geliştirilirken iç mekandaki teknolojik donanımlar ve modern çizgiler, segment sınırlarını zorlayacak şekilde temalandırılmış. Pedal tasarımı, en üst seviyedeki ikiz 10,25 inç ekranlar, orta donanım seviyesindeki 8 inç dokunmatik ekran, sürücü odaklı kokpit tasarımı, mavi ambiyans aydınlatma, ön havalandırma kanallarının ve kapı trimlerinin bütünleşik çizgileri, i20’yi bir önceki jenerasyondan oldukça ayıran en belirgin detaylar.

Bunun dışında, Hyundai Smart Sense aktif güvenlik özellikleri de i20’de yerini alıyor. Ön çarpışma önleme yardımcısı ve şerit takip asistanı gibi sürüşe aktif müdahale eden sistemlerin yanında, sürücü yorgunluk uyarısı, uzun far asistanı gibi destek sistemleri de güvenlik adına sunulan donanımlar. Trafik ışıklarında durulduğunda öndeki aracın hareketini uyaran sistem, trafiğin aksamasını da engelliyor. Ayrıca, arka yolcu/eşya uyarısı ise segmentte ilk defa sunuluyor. Arka koltukta telaşla unutulan eşya yada evcil hayvanlar sürücüsüne sesli olarak hatırlatılıyor. Böylelikle, olası hırsızlık gibi talihsizliklerin veya benzeri üzücü olayların yaşanması da önlenmiş oluyor.

Yeni platformla birlikte gelen yeni motorlar

Hyundai’nin izmit fabrikasında ürettiği i20 modeli, BC3 kasa koduyla ve yepyeni bir platform ile geliyor. Model için özel olarak geliştirilen bu platform, daha rijit ve daha dinamik bir sürüş için ekstra mukavemetli çelikten üretiliyor. Hyundai’nin kendi ürettiği bu sağlam çelik, burulmalara ve kazalarda yaşanabilecek olası bükülmelere karşı daha dayanıklı. Bağlantı ve kaynak noktaları geliştirilen araç, bgüvenlik konusunda da gelişiyor.

Hyundai, ikinci jenerasyona göre güç paketlerinde de yenilenmeyi tercih etmiş. Daha önce de kullanılan 1.4 litrelik 100 PS’lik atmosferik motor, bu kez 6 ileri manuel veya 6 ileri otomatik şanzımanla tercih edilebiliyor. 6 ileri otomatik şanzıman, ikinci jenerasyondaki (2014-2020 arası) 4 ileri otomatik versiyona göre yüzde 9’a kadar daha az yakıt tüketimi sağlıyor.

Turbo beslemeli 1.0 litrelik benzinli motor ise 7 ileri DCT şanzıman ile tercih edilebilirken, eklenen en önemli özellik ise 48V hafif hibrit sistemi.

Bu motor 0,4kW gücünde 48 Volt’luk Lityum-İyon bataryaya sahip. Bu batarya, aracın stepne havuzunda konumlandırılmış ve kullanılan sistem 12kW gücündeki hibrit jeneratörü ile kayış sistemini tahrik ediyor. Araçtaki 48V hibrit sistemi, ilk marş harici start esnasında kayışı tahrik ederek motorun ideal yanma öncesi konumuna gelmesini sağlıyor. Böylece, motoru daha erken devreden çıkartmak, daha yüksek devirde devreye almak, motoru rölantiye alarak ya da kapatarak süzülme yapmak mümkün oluyor. Normal 1.0 litre turbo motora kıyasla yüzde 10’a kadar daha az yakıt tüketen bu sistem, B segmentinde bir ilk.

Hyundai Yeni i20’de üç ana (Jump, Style, Elite) üç de opsiyon paketi (Style Plus, Design, Elite Plus) olmak üzere toplam 6 farklı donanım seviyesi bulunuyor.

Ickkyun Oh – Hyundai Assan Başkanı

“İzmit’te 2 milyondan fazla araç ürettik”

Hyundai Assan Başkanı Ickkyun Oh, yeni modelin basın toplantısında yaptığı konuşmasında bazı önemli noktalara değindi. Oh, “Hyundai Motor Company’nin denizaşırı ülkelerdeki ilk üretim tesismi olarak Hyundai Assan İzmit Fabrikamız’da tam 23 yıldır üretim gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar 2 milyon adetten fazla aracı bantlarımızdan indirdik. Şu an ürettiğimiz i10 ve i20 modellerimizi Türkiye kadar Avrupa, Orta Doğu ve Afrika başta olmak üzere tüm dünyaya ihraç ediyoruz” dedi.

Sözlerine yeni modelleriyle ilgili açıklamalarla devam eden Ickkyun Oh, “Bugün, geliştirme aşamalarını tamamladığımız ve Türkiye yollarına çıkmaya hazır olan üçüncü nesil i20’yi tanıtmaktan kıvanç duyuyoruz. Ayrıca, Yeni i20’nin Türkiye ve Kore’nin ekonomik gelişimine ve güçlü dostluğuna büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Yaşanılan sürece rağmen iki ülkenin bu projeyi başarıyla tamamlamış olması bizleri gururlandırıyor” dedi.

“Yeniliklerimiz bu iki modelimizle de sınırlı kalmayacak”

Hyundai Assan Başkanı Ickkyun Oh, konuşmasında sektör için oldukça önemli sayılacak açıklamalara da yer verirken, şunları söyledi; “Yeni araçlarımız kısa bir süre içinde tanıtılacak. Bizi en çok heyecanlandıran model ise elbette B-SUV olacak. Yeni i20’nin platformu üstüne geliştirilen bu aracımızın üretimine 2021 yılı Mart ayında başlayacağız. Üretim hattımızdaki üçüncü model olacak bu aracımızı Türkiye kadar öncelikle Avrupa olmak üzere tüm bölge için sadece biz üreteceğiz. İsmini ve detaylarını açıklamak üzere sizlerden biraz daha zaman rica ediyoruz. Ancak Türkiye pazarını ön planda tutarak hazırladığımız özellikleriyle, Türk tüketicisinin istek ve beklentilerine her yönüyle cevap verebilecek bir araç olacağına inanıyoruz.

Ayrıca bildiğiniz üzere Dünya Ralli Şampiyonası’nda yarışan i20 WRC’nin gövdesini ve altyapısını biz sağlıyoruz. Şampiyonada yarışan aracımızdan elde edilen tecrübeler sayesinde performans otomobillerimiz hazırlanıyor. Bu doğrultuda yeni çıkacak i20 N ve N Line modellerimizi de Şubat 2021’den itibaren yine biz üreteceğiz. Yeni i20 projesinin böylece toplam yatırım tutarı da 171 milyon Euro’nun üstüne çıkmış olacak”.

Murat Berkel – Hyundai Assan Genel Müdürü

“Hyundai i20 Türkiye’de çok seviliyor”

Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, pazara sundukları yeni modelle ilgili olarak şunları söyledi. “Türkiye’de üretimine başladığımız günden bugüne kadar en yüksek adette üretip ve yine en yüksek adette ihraç ettiğimiz modelimiz i20 oldu. Ayrıca iç pazarda da yaklaşık 160 bin adetlik yüksek bir satış rakamına ulaşmayı başardık.

Türk tüketicisinin hala en beğendiği araçlardan biri olan i20 modelinin üç neslini de burada üretmek ve Türkiye ekonomisine katkıda bulunmak bizi son derece gururlandırıyor. Duygusal değerleri en üst seviyeye çıkararak gövde yapısını, dizaynı ve teknolojiyi harmanlayan yeni tasarım dilimizle müşterilerimizin beklentilerini en üst seviyede karşılamayı hedefliyoruz. Çünkü, Yeni i20’yi Türkiye’de üreterek yine bu ülkede en iyi şekilde satışa sunuyoruz. Yeni i20’nin Türk tüketicisinin de heyecanını ateşleyeceğine inanıyoruz. Bu sebeple sloganımızı “Heyecanı Yeniden Keşfet” olarak belirledik.

Yeni i20 ile birlikte hedeflerimiz de her zamanki gibi yüksek. Bu doğrultuda son çeyrekte Türkiye’de 5 bin adet i20 satmayı hedefliyoruz. Amacımız i20’yi tekrardan ait olduğu yere, B-segmentinin zirvesine taşımak”.

Yeni i20’nin fiyatları 158 bin 500 TL’den başlıyor ve motor seçeneği ile donanıma göre 231 bin TL seviyesine kadar çıkıyor.