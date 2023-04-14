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Scania üst düzey yönetimi Türkiye’yi ziyaret etti

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Scania markasının da bağlı bulunduğu Traton Grup CEO’su, Yönetim Kurulu üyesi ve Scania CEO’su Christian Levin ile Satış ve Pazarlamadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Stefano Fedel, Scania Türkiye’ye ziyaret gerçekleştirdi.

Scania heyetini Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Ali Bilaloğlu ile Doğuş Otomotiv Scania Genel Müdürü Tolga Senyücel ağırladı.

İsveç Scania Yöneticileri, Doğuş Otomotiv Yedek Parça & Lojistik süreçlerinden bilgi alırken, gelecek yıl hizmete girmesi planlanan yeni Deneyim Merkezi hakkında da detaylı görüşme fırsatı buldu.

Doğuş Otomotiv CEO’su Ali Bilaloğlu, Scania üst düzey yönetimini Türkiye’de ağırlamaktan duydukları mutluluğu belirterek “Doğuş Otomotiv ile Scania’nın iş birliği gelecek sene 30. Yılını kutlayacak. Gerek Scania ile iş birliğimizin daha da gelişmesi adına gerekse de genel olarak ticari araç sektörünü değerlendirmek için bu tür karşılıklı ziyaretleri düzenli bir şekilde sürekli yapmaktayız. Bu ziyaretlerde gelecek planlarımız ve stratejilerimizi geliştirmek ve iş birliğimizi daha da derinleştirmek için karşılıklı diyalog fırsatı elde ediyoruz” dedi.

Doğuş Otomotiv Scania Genel Müdürü Tolga Senyücel ise “Scania, sahip olduğu sektöre yön veren üstün teknolojisi, her işe uygun araç ve motor seçenekleri ile Türkiye ağır ticari araç pazarının önemli bir oyuncusu haline geldi. Scania’nın marka olarak yüklendiği çevreci misyonu çerçevesinde, globalde gerçekleştirdiği projeler ile sürdürülebilir taşımacılık dünyasına kattığı kazanımların da getirdiği sinerjiyle, Türkiye pazarındaki başarılarımızın üstüne katarak ilerlemeyi hedefliyoruz. Scania Türkiye olarak geçtiğimiz yıl gerçekleştirmiş olduğumuz satış ve servis hizmetlerimizdeki başarının bir karşılığı olarak gerçekleşen bu ziyaret kapsamında Scania yönetimi ile müşterilerimize sunduğumuz hizmetin kalitesini daha da yukarıya taşımak için neler yapabileceğimizi de paylaşma fırsatı bulduk” şeklinde konuştu.

Scania yöneticileri, Doğuş Otomotiv’in ardından Scania Gebze tesisleri ve Scania’nın yetkili satıcı ve servis ağına yeni katılan UCR Otomotiv’i ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldılar.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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