Carmedya 12 Yaşında!

CARMEDYA.COM – Carmedya, Mayıs 2022 tarihli 145. sayısı ile dijital otomobil yayıncılığında 12 yaşına bastı.

Derginin 12. yaş sayısı web siteleri, Magzter, Turkcell Dergilik, Dijital Basın ve Vodafone Dergilik uygulamalarında yayına girdi.

Medicon Grup bünyesindeki tüm yayınları ayrıca iOS uygulamalarıyla da AppStore’dan, Carmedya ise ek olarak Android uygulamasıyla da Play Store’dan indirilebiliyor.

Carmedya’nın, kendi web sitesi www.carmedya.com ve YouTube kanalı dışında, instagram, facebook, twitter ve linkedin üzerinden de geniş bir yayın ağı bulunuyor.

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