BMW Group otomotivin geleceğine yatırım yapıyor

CARMEDYA.COM – Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu BMW, MINI ve BMW Motorrad’ın üreticisi BMW Group, otomotivde geleceği şekillendirecek donanım ve yazılım geliştirme merkezi FIZ Projekthaus Nord tesisini açtı.

Küresel araştırma ve geliştirme ağından gelen tüm önemli bilgilerin bir arada toplandığı, yeni teknolojiler ve araç konseptleriyle ilgili son kararların alındığı Münih Araştırma ve İnovasyon Merkezi (FIZ), yapısına entegre ettiği FIZ Projekthaus Nord tesisleri ile büyümeye devam ediyor.

Geleceğin mobilitesini şekillendirecek teknolojilerin geliştirileceği FIZ Projekthaus Nord tesisleri, BMW Group’un sürdürebilirlik ve mobilite alanındaki öncü rolünü daha da güçlendirmesi bekleniyor. BMW Group’un yeni kalbi olacak olan FIZ Projekthaus Nord tesisleri, şirketin yaklaşık 1 milyar Euro yatırım yaptığı “FIZ Future” programının kilometre taşı olma özelliği taşıyor.

En son nesil akıllı teknolojiler kullanılarak inşa edilen FIZ Projekthaus Nord tesisleri, BMW Group’un gelecek nesil araçlarının donanım ve yazılım geliştirme faaliyetlerine ev sahipliği yapacak. Elektrifikasyon, dijitalleşme ve artan araç bağlanabilirliği gibi yeni Ar-Ge öncelikleri için tasarlanan bina, 20 bin’den fazla sunucu ve her biri 4 MB’lık 24 milyar akıllı telefon fotoğrafına denk gelen 90 petabayttan fazla depolama kapasitesine sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Yaklaşık 150 bin metrekarelik alana kurulan tesis, 100 adet test merkezi ve 200 adet laboratuvarı ile 4 bin 800 çalışana ev sahipliği yapacak kapasiteye sahip.

Geleceğin şehirlerine yatırım

BMW Group, 2014 yılında Münih Şehir Planlama ve Bina Yönetmelikleri Departmanı ve Münih’te yaşayanların aktif katılımıyla geliştirdiği ‘FIZ Future’ projesine yaklaşık 1 milyar Euro yatırım yaptı. Bu çalışma BMW Group’un, uzun vadeli kentsel gelişim vizyonunun önemli bir parçasını oluşturuyor.