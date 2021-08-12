Dacia’dan Münih’te dünya prömiyeri

CARMEDYA.COM – Dacia, Ocak ayında açıkladığı stratejik planı kapsamında ürün gamını yenilemeye devam ediyor.

Yılbaşında tamamen yenilenen Sandero ailesi, ilkbaharla birlikte Spring, Haziran ayında Yeni Duster’ın ardından Dacia’nın yeni çok yönlü 7 koltuklu aile otomobili Münih’te dünya prömiyeri ile sahne alacak.

3 Eylül Cuma günü tanıtılacak olan otomobil, 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren Münih’te sergilenecek.

Fuar için oldukça kapsamlı bir etkinlik planı yapan Dacia, 6 Eylül’den itibaren etkinliğin ana kapısında özgün bir stant ile yer alacak. Dacia’nın tüm yeni modelleri 7-12 Eylül tarihleri arasında Münih şehir merkezinde sergilenecek. Ayrıca sektörün en uygun fiyatlı elektrikli aracı Spring ile gerçek yaşam koşullarında benzersiz bir deneyim yaşatmak üzere fuar merkezi ile şehir merkezi arasında bir transfer hizmeti sağlanacak.

Dacia CEO’su Denis Le Vot ve markanın yönetim ekibi 6 Eylül’de etkinlikte bulunacak.