Ferrari’den yepyeni bir V6: 296 GT3

CARMEDYA.COM – Ferrari 296 GT3, müşterilerle her zaman en yakın ilişkiyi ve üretim otomobillerine teknoloji ve yenilikçi çözümlerin nasıl entegre edildiğini gösteren GT yarışlarında Şahlanan At’ın geleceğini temsil ediyor.

296 GT3, Maranello şirketinin iki koltuklu ortadan arkadan motorlu spor berlinetta konseptinin en son evrimi olan 296 GTB’den doğdu.

Ferrari 296 GT3, Şahlanan At üreticisinin, 166 MM’nin 24 Saatlik Le Mans’ı kazandığı 1949 yılına dayanan kazanan bir geleneği sürdürmek için geliştirmeye karar verdiği, pist içinde ve dışında yenilikçi bir proje. Bu tasarım, bir yarış hafta sonunun tüm aşamalarında ele alınan araç yönetimi, elektronik ve hatta motor mimarisi, 120° turboşarjlı 6 silindir açısından yeni bir yaklaşımın simgeliyor.

Motor ve şanzıman

296 GT3, teknik düzenlemelere uygun olarak 296 GTB’de bulunan elektrik ünitesine sahip olmamasına rağmen, altı silindirli motorlu bir Ferrari’nin pistine dönüşüne işaret ediyor. 296 GT3’ün V6 yanmalı motoru için eşit aralıklı ateşlemelere sahip 120° V konfigürasyonu tanıtıldı. Yeni teknoloji sayesinde kompaktlık, daha düşük ağırlık merkezi ve azaltılmış kütle açısından önemli faydalar elde edilirken, aracın çok daha yüksek güç seviyelerine ulaşılmasına yardımcı oluyor. Her zaman Ferrari tasarımlarının merkezinde yer alan motor, 488 GT3’ten yaklaşık yüzde 10 daha yüksek olan düşük bir ağırlık merkezi sağlarken, burulma sertliğine de katkı sunulması amacıyla yol versiyonuna göre daha ileri ve daha alçak konumlandırılmış.

296 GT3’ün vites kutusu tamamen yeni ve bu model için özel olarak geliştirilmiş. Tasarımcılar, daha iyi aerodinamik ve ağırlık dağılımı için çapraz olarak düzenlenmiş altı vitesli tek diskli bir debriyaj ünitesi seçmişler. Debriyaj kumandası artık elektronik ve vites değişimi elektrikle çalıştırılırken, direksiyon simidinden kontrol edilebiliyor. Bileşenlerin minyatürleştirilmesi ve birinci sınıf malzemelerin kullanılması, Xtrac dişli kutusunun ağırlığını azaltarak performanstan yararlanmayı mümkün kılıyor.

Dış tasarım ve aerodinamik

Modelin tasarımı, basitlik ve işlevselliğin mükemmel bir kombinasyonu olan 1963’ün 250 LM’si gibi araçlara atıfta bulunuyor.

Ferrari mühendisleri, yol tutuşu ve sürülebilirliği iyileştirmek amacıyla sürüş yüksekliği hassasiyetlerini azaltarak homologasyon performans penceresi içinde aerodinamik bir konfigürasyon tanımlayabilmişler. Şekiller üzerindeki bu hassas ve ayrıntılı çalışma, 488 GT3’e göre araçta yüzde 20’lik bir yere basma kuvveti kazancı sağlamış. Bu açıdan bakıldığında, 296 GT3, etrafındaki hava ile uyum içinde yaşıyor, yol tutuşunu en üst düzeye çıkarmak için onu kullanıyor.

Sofistike üç boyutlu tasarıma entegre bir difüzöre sahip ön ayırıcıdan arka aspiratöre kadar 296 GT3, mümkün olan en düşük sürtünmeyi elde etmeyi amaçlayan rafine bir tasarımla öne çıkıyor.

Kokpit

Kabin, fabrika sürücülerinden ve müşterilerden gelen girdilere yanıt olarak 488 GT3 üzerinden tamamen yeniden tasarlanmış. Yeni tasarımla birlikte ana işlevlere her zaman kolayca erişilebilecek şekilde, yolcunun en iyi sürüş konumunu hızlı ve etkili bir şekilde bulmasını sağlayan bir kokpit ortaya çıkarılmış. Birçok kontrol ve işlev, Formula 1’den ilham alan yeni Formula 1 tek kişilik direksiyona taşınırken, Sabelt koltuğun konumu hem gündüz hem de gece optimum görüş sağlıyor. Ayrıca, ayarlanabilir pedalları ve direksiyonu kullanarak araçta en iyi pozisyonunu bulabilen farklı boy ve boydaki sürücüler için yeni bir konfor seviyesi ekleniyor.

296 GT3, yasal sınırlar dahilinde, yoldaki muadilinden daha uzun bir dingil mesafesine ve 488 GT3’ten farklı bir süspansiyon tasarımına sahip. Ön ve arka süspansiyonlardaki çift salıncaklı kollar, yüksek hızlarda bile maksimum kavrama sağlamak üzere tasarlanmış ve lastik ömrü, performans ve güvenilirlik yararına lastikler üzerindeki baskıyı mümkün olduğunca sınırlandırıyor. Süspansiyon, viraj denge çubukları gibi, sürücülere mümkün olan en iyi kurulumu sağlayan mümkün olan en geniş ayar aralığına sahip. Fren sistemi de yeni tasarlanmış kaliperler ve disklerle (önde 400 mm) revize edilerek, yükseltilmiş. Rotiform, özellikle 296 GT3 için homologe edilmiş tamamen yeni, dövme bir jant geliştirmiş.

Ferrari’nin mühendisleri, 296 GT3’ü tasarlarken, yarış sırasında ve yarış öncesi otomobildeki pist operasyonlarını hızlandırmaya odaklanmış. Bu açıdan bakıldığında, daha erişilebilir mekanik ve elastik bileşenler nedeniyle 296 GT3’ün kurulumunu önceki modele göre değiştirmek daha kolay. Motor veya ana aksesuar sistemleri üzerindeki kontrollerle ilgili işlemler de, araca müdahale süresini azaltmak için önemli ölçüde iyileştirilmiş. Ancak yeni Ferrari, otomobilin önemli parçalarını değiştirme konusunda da rakiplerinden önemli ölçüde farklılaşıyor. Aerodinamiği veya performansı etkileyen herhangi bir hasardan sonra piste hızlı dönüşü sağlayan bir dizi cihaz ve çözüm sayesinde ön ve arka kısımlar saniyeler içinde değiştirilebiliyor.

Yeni model ilk olarak 2023 yılında Daytona’da piste çıkacak.