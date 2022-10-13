Citroen BX 40 yaşında

CARMEDYA.COM – Citroen, ilk olarak 1982 yılında Eyfel Kulesi’nin altında görücüye çıkarttığı BX modelinin 40. yıl dönümünü kutluyor.

İtalyan karoser üreticisi Bertone tarafından tasarlanan ve 2,3 milyonun üzerinde üretim adedi ile büyük bir ticari başarı yakalayan 1980’lerin aile otomobili BX, 1982 ile 1994 yılları arasında Citroen’in orta sınıfta büyümesine katkı sağladı.

Groupe PSA döneminin ilk aracı

1978 yılında XB kod adı altında başlayan BX projesinin özellikleri Kasım 1979’da tamamlandı. Geleceğe ışık tutan BX projesinin ana hedefi; yenilikçiliğe vurgu yapan modern ve sıra dışı bir araç olarak ünlenmesiydi. BX, iyi hızlanma ve düşük yakıt tüketimi değerlerini sağlamak üzere küçük hacimli ve enlemesine konumlandırılmış motora sahip bir araçtı. O dönem tüm üst sınıf Citroën otomobillerinde olduğu gibi, BX de konfor ve daha gelişmiş yol tutuşu sağlayan hidropnomatik süspansiyon sistemi ile donatılmıştı.

BX, ilk aşamada 5 kapılı hatchback bir gövdeyle tanıtıldı. Araç, tasarımı hızlandırmak ve performansları optimize etmek için CAD (Bilgisayar Destekli Tasarım) konusunda büyük yatırım yapan Vélizy teknik merkezi tarafından geliştirilmişti. Bu yöntem sayesinde BX, 0,34 gibi, dönemi için son derece başarılı bir aerodinamik katsayıya ulaştı. Tampon, bagaj kapağı, motor kaputu ve yan köşe panelleri gibi parçalarda kompozit malzeme kullanımı da yenilikçiydi. Sadece 885 kg ağırlığa sahipti. Groupe PSA döneminin ilk aracı olan BX için motorlar, grubun güç-aktarma sistemlerinden alındı. İlk versiyonlardan itibaren 62 HP ve 72 HP’lik 1360 cc ile 90 HP 1580 cc motorlarla yollara çıkan BX, şaşırtıcı derecede dinamikti.

Bertone tasarladı

Citroen, BX ile kendisine orta sınıf araç pazarına girmek ve GSA’nın takipçisi olmak şeklinde iki yönlü hedef belirledi. Citroen bu amaçla, BX’i tasarlaması için ünlü İtalyan karoser üreticisi Bertone’ye görev verdi. Tasarımcı Marcello Gandini (Miura, Countach ve Stratos’un babası) orijinal bir tasarım önerdi. Güçlü ama abartılardan uzak bir tasarımdı. Dönemin otomotiv dünyasında dikkat çekiyordu ve BX’in simgesi haline geldi. Sadece dış tasarımıyla değil kokpit tasarımıyla da dikkat çekiciydi. Direksiyon simidinin her iki yanındaki uydu tipi kumandalar ve arkadan aydınlatmalı gösterge gibi karakteristik unsurlara sahip ön konsolu ile CX’ten esintiler taşıyordu. Modern ve çekici özelliklerle dolu BX, kısa sürede basının gönlünü kazandı, Citroën müşterilerini baştan çıkararak yeni müşteriler kazandı ve böylelikle büyük bir ticari başarı yakaladı. Brittany’deki Rennes La Janais fabrikasında ve İspanya’daki Vigo fabrikasında üretildi. Üretim, Haziran 1994’te sona ermeden 2.337.016 adetten fazla satış rakamına ulaşıldı. Citroën’in en çok satan otomobillerinden biri olan BX, 1980’lerde Citroën markasının yeniden canlanmasına katkıda bulundu.

BX, pazardaki 12 yıllık yaşam döngüsü boyunca çok sayıda değişiklik gördü. 1985 yılında 5 kapılı BX’den 17 cm daha uzun ve Evasion adı altında zarif bir station ürün gamına eklendi. 1987 yılında kapsamlı bir değişim yapıldı. BX, bu değişim sonrasında daha yumuşak dış hatlara kavuşurken ön konsol tamamen yenilendi. Sunroof, klima, dijital göstergeler, kadife döşeme, alüminyum jantlar, dijital saat ve araç bilgisayarı gibi donanımlar da BX’in modern araç imajına katkı sağladı. 160 HP’ye kadar motorlar, katalitik konvertör ve lambda sensörü, elektronik enjeksiyon, dizel motor, otomatik şanzıman, sürekli 4 tekerlekten çekiş ve ABS fren sistemi gibi teknolojilerle Citroën BX, her zaman otomobil teknolojilerinin ön saflarında yer aldı. Hatta BX 4 TC Grup B yarış otomobilinin yol versiyonu (2141 cc, 200 HP, 220 km/s) 200 adetle sınırlı sayıda üretildi. BX, ayrıca tamamen dijital gösterge paneline sahip ünlü Digit de dahil olmak üzere çok sayıda sınırlı sayıda (Tonic, Image, Calanque, Leader, vb.) üretilen özel versiyonlara da sahipti.

Citroën BX hakkında bunları biliyor muydunuz?

• BX’in lansman tanıtım kampanyasını Jacques Seguela hazırladı. Bu kampanyada hidropnömatik süspansiyonun sesleri ve hareketleri kullanılarak BX, yaşayan, düşünen ve nefes alan bir otomobil olarak yansıtıldı.

• Citroen, 1985 yılında otomatik dizel versiyon sunan ilk Fransız üretici oldu.

• Şirket, 1987 yılında 16 subaplı motorla donatılan ilk Fransız seri üretim otomobilini pazara sürerek bir yeniliğe daha imza attı. Her iki örnekte de BX kullanıldı.

• Her zaman teknolojinin ön saflarında yer alan BX, sıkıştırılmış polyester fiberglas kompozit kaput, enjekte polyester fiberglas kompozit bagaj kapağı, yapıştırma arka cam ve iki yansıtıcı yüzeyli parabolik reflektörlere sahip farlarla donatılan ilk seri üretim araçtı.