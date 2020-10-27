200 bininci BMW i3 banttan indi

CARMEDYA.COM – Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu BMW’nin ilk tamamen elektrikli premium kompakt modeli i3, 200 bin adetlik üretim rakamına ulaştı.

Sürdürülebilir mobilite konusunda segmentinin öncüsü olan ve BMW’nin tamamen elektrikle çalışan ilk büyük ölçekli seri üretim modeli BMW i3, sıfır emisyonlu motoru ve karbon fiber takviyeli plastikten (CFRP) yapılmış çevre dostu gövdesiyle 7 yılın sonunda bile temiz ve performanslı sürüş meraklılarının ilgisini çekmeye devam ediyor.

Şehir hayatında sıfır emisyonlu mobilite için devrim niteliğinde bir otomobil konsepti olarak geliştirilen BMW i3 diğer otomobil üreticilerine de elektrikli mobiliteye geçiş konusunda cesaret verdi. Bugün BMW i3, 7’nci yılında segmentinin hâlâ en çok satan premium otomobili olmakla kalmıyor, aynı zamanda şehir içinde emisyonsuz sürüşün dünyaca ünlü sembolü haline de gelmiş durumda.

BMW i3, BMW’nin tamamen elektrikle çalışan ilk büyük ölçekli seri modeli olarak öne çıkarken, ayrıca markanın karbon fiber takviyeli plastikten (CFRP) yapılmış ilk otomobili oldu. BMW i3, tamamen elektrikli sürüşün ötesinde sürdürülebilirlik ile de güçlü bir şekilde karakterize edilen yeni bir premium mobilite anlayışını da temsil ediyor. Dış yüzeyini boyamak, geleneksel işlemlere kıyasla yüzde 75 daha az enerji ve yüzde 70 daha az su gerektiren BMW i3’ün termoplastik dış parçalar için kullanılan malzemelerin yüzde 25’i ise ya geri dönüştürülen ya da yenilenebilir kaynaklardan üretiliyor. İç mekanında da yüksek oranda yenilenebilir hammadde ve geri dönüştürülmüş malzeme kullanılan BMW i3’ün üretiminde kullanılan enerji fabrika arazisindeki rüzgar türbinleriyle sağlanırken, tüm üretim süreci çevreye en az etki gözetilerek gerçekleştiriliyor.

Elektrikli mobilitede kilometre taşı

Elektrikli mobilite alanında BMW’nin ilerlemesini önemli ölçüde hızlandıran BMW i3 sayesinde BMW i markası tüm şirket için geleceğin atölyesi haline geldi. BMW i3’ün motoru tamamen elektrikli sürüş sağlamak için yüksek voltajlı depolama ünitesinin brüt enerji içeriği, boyutu değiştirilmeden 22,6’dan 42,2 kWh’ye çıkarak neredeyse ikiye katlandı. BMW i3’ün menzili böylece WLTP test verilerine göre 285 ile 310 kilometre arasına çıkmış oldu. BMW i3 ile edinilen bilgi birikimine dayanarak, sürüş, güç elektroniği ve şarj teknolojisi alanlarında da çok sayıda yenilik gerçekleştirildi. Beşinci nesil BMW eDrive teknolojisi artık seri üretime hazırken, markanın teknoloji alanında amiral gemisi olan BMW iNEXT, 2021’den itibaren üretilmeye başlanacak.

Geleneksel motorlara göre yüzde 20 daha ekonomik

Alman Otomobil Kulübü’nün (ADAC) 2019 yılında yaptığı bir araştırmaya göre, tamamen elektrikli otomobiller yalnızca ekolojik değil, aynı zamanda önemli ekonomik avantajlar da sağlıyor. Hesaplamalara göre, bir BMW i3’ün toplam maliyeti, motor performansı ve donanımı açısından karşılaştırılabilir içten yanmalı motora sahip bir BMW modelinden ortalama olarak yaklaşık yüzde 20 daha düşük. Ülkemizde bu oran elektrikli otomobillerin sahip olduğu vergi avantajları ile daha da yüksek seviyelere çıkıyor.