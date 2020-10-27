Sürücüsüz forklift test aşamasında

CARMEDYA.COM – Türkiye’nin ilk Sürücüsüz Araç Test Parkuru, SK Robotik firmasının tasarladığı sürücüsüz forkliftin çalışmalarına ev sahipliği yapıyor.

TOSB İnovasyon Merkezi koordinasyonunda Otomotiv Teknolojileri Araştırma Geliştirme Merkezi (OTAM) iş birliği ile kurulan Sürücüsüz Araç Test Parkuru’nda otonom sürüşe sahip forkliftler son aşamaya geldi.

Klasik sürücülü istifleme taşıtlarının otonomlaştırılması ve insansız kara araçlarının geliştirilmesi için milli yazılımlı dönüşüm kiti üretmek amacı ile kurulan SK Robotik; sürücüsüz ve elektrikli araç teknolojilerine yönelik birçok testin gerçekleştiği Sürücüsüz Araç Test Parkuru’nun misafirlerinden biri.

Test edilen sistem; insan operatör tarafından yönetilen transpalet, forklift, reachtruck gibi çeşitli iş makinelerine hatta traktörlere uygulanabilen bir yazılım olarak aracın kendi yapısına zarar vermeden yerli geliştirilmiş yazılım ve donanımları araca ekleyerek otonom çalışmasını sağlıyor. Ayrıca sistem, bir tuş ile devre dışı bırakılarak araç tekrar operatör tarafından kullanılabilir hale getirilebilirken aracın yenilenmesi durumunda da bu sistem yeni araca aktarılabiliyor.

“Otomotiv Türkiye’nin lokomotif sektörü”

Sürücüsüz Forklift’ in çalışmalarını yerinde inceleyen TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Dudaroğlu, dünyada otomotiv sektörünün sürücüsüz araçlara yönelik çalışmalarının hızla devam ettiğinin altını çizerek, otomotivin Türkiye için lokomotif sektörlerden birisi olduğunu belirtti. Sürücüsüz araçlar alanında çalışma yapan herkese ve her oluşuma açık olan test parkuru’ nun trafiğe tamamen kapatılarak, olumsuz hava şartlarına karşı korunaklı özel alanıyla hizmetlerine devam ettiğini de sözlerine ekledi.

“Türkiye için büyük kazanç”

İnovasyondan Sorumlu TOSB Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Burhanoğlu ise “Biz TOSB olarak, otomotivin gittiği yönü ve özellikle yeni bir alan olan otonom araçların gelişimini önemle takip ediyoruz ve katkı sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. TOSB bu konuda önemli noktalardan bir tanesi. ‘Sürücüsüz Araç Test Parkuru’, start uplardan Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarına kadar birçok kurum ve kuruluş tarafından ilgi görüyor. Burada yapılan çalışmaların Türkiye için büyük kazanç sağlayacağına inanıyorum” diye konuştu.

“Otomotivdeki dönüşümde firmalarımıza altyapı sunmayı amaçlıyoruz”

OTAM Genel Müdürü Ekrem Özcan ise “OTAM olarak, otomotiv testleri konusunda özel bilgi ve yetkinliği olan bir şirketiz.Otomotivin dönüşümü ile birlikte biz de testlerimizi çeşitlendiriyor, elektrikli araçlar başta olmak üzere, otonom araçlara yönelik de çalışmalar yürütüyoruz. TOSB İnovasyon Merkezi ile otonom araçlara yönelik bu iş birliğimizi de otomotivdeki dönüşümde firmalarımıza altyapı sunmak ve teknik bilgimizi paylaşmak adına gerçekleştirmiştik. Bugüne kadar onun üzerinde firma ve kuruluş çeşitli testlerini burada gerçekleştirdi. Şimdi de Sürücüsüz Forklift çalışmalarına ev sahipliği yapıyoruz” dedi.