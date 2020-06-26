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Makyajlı KIA Rio Temmuz’da Türkiye’de!

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – KIA, B segmentindeki modeli Rio’nun makyajlı yeni versiyonunu tanıttı.

Kapsamlı bir makyaj operasyonu geçiren Rio’da tasarım, mekanik ve donanım anlamında değişiklikler bulunuyor.

Makyajlanan Rio, şerit takip asistanı, akıllı hız sabitleme sistemi, çarpışma önleme sistemi ve kör nokta çarpışma önleme asistanı da dahil yeni sürüş destek ve güvenlik sistemlerine sahip olacak.

KIA Rio, makyajlı versiyonuyla, Temmuz ayında Avrupa’yla birlikte Türkiye yollarında da olacak.

2020 yılı içerisinde Plan S stratejisini açıklayan ve daha sonra Avrupa pazarında bu amaçla atılacak adımları belirleyen KIA, elektrikli araç pazarında etkin rol alacağını ve 2021 yılı itibarıyla her modeli için elektrikli (hibrit, yarı hibrit, şarj edilebilir hibrit, tam elektrikli) bir alternatif sunacağını duyurmuştu.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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