Castrol’den Dijital Koçluk Programı

CARMEDYA.COM – Castrol, Dijital Koçluk programıyla, otomotiv sektörünün dijital dönüşümünü destekliyor.

Castrol’ün müşterilerilerine özel hazırladığı Dijital Koçluk Projesi’nde, madeni yağ iş ortağı olduğu otomotiv yetkili servislere dijitalleşme vizyonu kazandırmak, ilham vermek ve somut sonuçlar elde ederek işlerini büyütmelerine destek olmak amaçlanıyor.

Bu bağlamda, Castrol’ün iş ortakları otomotiv yetkili servislere yönelik oluşturulan program, her bayiye özel olarak tasarlanıyor. Madeni yağ partneri olarak Castrol’ü tercih eden farklı markaların otomotiv yetkili servislerinin dijital iletişim ihtiyaçlarına uygun biçimde hazırlanan aksiyonlar adeta “terzi işi” danışmanlık hizmeti ile ilerliyor.

Castrol “Dijital Koçluk” programı kapsamında, “Dijital İletişimde Farkındalık” konulu bir eğitim veriliyor. Ardından dijital koç Uğur Tuncel ile birlikte yürütülen ön hazırlık toplantılarıyla, yetkili servislerin dijital iletişim stratejisi hazırlamasına destek olunuyor. Belirli aralıklarla bir araya gelen dijital koç ve yetkili servis ekipleri stratejinin takibini gerçekleştiriyor. Böylelikle, programa katılan Castrol iş ortağının dijital skorunu stratejik aksiyonları yerine getirerek program sonunda daha yukarılara taşıması amaçlanıyor. Dijital Koçluk Programı sonucunda, yetkili servisin belirlenen aksiyonları işlerine yansıtması ile “Yıldız Bayi” olarak seçilen otomotiv perakendecileri, gelenekselden dijitale uzanan geniş bir portföyde müşteriye ulaşabilmenin ve iş hacimlerini artırabilmenin memnuniyetini yaşıyor.

Castrol, Dijital Koçluk programına başladığı 2019 yılından itibaren Türkiye çapında farklı markalara ait 20’nin üzerinde yetkili servis iş ortağını programa dahil ederek; bu programdaki otomotiv bayilerinin sosyal medya hesaplarındaki ortalama takipçi sayıları ile web sayfalarına gelen ziyaretçi sayılarının iki katına çıkmasına destek oldu. Dijital Koçluk programına dahil olup Dijital Koç’un belirlediği aksiyonları düzenli olarak takip edenler arasında dijital kanallardan aylık ortalama 500 adet müşteri talebi toplayan, ayda 30 yetkili servis randevusu alan ve üç aylık süreçte 16 adetlik araç satışı gerçekleştiren bayiler programın başarısını ortaya koyuyor.

Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Direktörü Ayhan Köksal: “Castrol’u tercih eden iş ortaklarımızın dijital dönüşümünü birlikte gerçekleştirmeyi hedefliyoruz, Castrol olarak müşterilerimizin ajandalarında bulunan en öncelikli konulardan biri olan dijital dönüşüm konusuna özel bir değer paketi yaratmaktan ve yine sektörde ilklerden birine imza atmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İki senedir adım adım ördüğümüz bu programın başarısı bir anlamda hem Türkiye’de madeni yağ iş ortağı olduğumuz 20’nin üzerinde müşterimizin işlerine kattıkları değerden hem de programın Castrol’ün diğer ülke pazarlarında örnek alınmasıyla tescillendi. Karşılıklı güven ile müşterilerimiz için ortak değer yaratacak; kararlı ve sürekli iş birliklerimize devam edeceğiz” dedi.