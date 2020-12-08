Bridgestone’un Blizzak LM005 lastiğine ADAC’dan tam not

CARMEDYA.COM – Avrupa’nın en büyük değerlendirme kurumu olan ADAC, gerçekleştirdiği test ile Blizzak LM005 desenine, teste katılan tüm desenler içerisinde en iyi değerlendirme notunu verdi.

Blizzak LM005, ADAC’ın uzmanları tarafından genel değerlendirme klasmanında 2.0 notunu alarak -teste katılan tüm lastiklere verilen en yüksek not- değerlendirmeye katılan 15 lastik profili içerisinde 1 numaralı lastik olarak seçildi.

Desen için Bridgestone’un kullanmış olduğu yüksek silika içerikli Nano ProTech hamur karışımı, lastiği soğuk hava koşullarında yumuşak tutmaya yardımcı olarak üst seviyede çekiş performansı sağlıyor ve lastiğe ıslak ve karlı yol koşullarında en iyi performansı vermesi için yardımcı oluyor.

Kendisine özgü zik-zak oluklu desen yapısıyla tasarlanmış olan lastik, su tahliyesini artırarak lastiğin yola tutunmasını iyileştiriyor. Tüm bu özelliklerin oluşturduğu sinerji ile ortaya çıkan mükemmel sonuçlar çerçevesinde LM005, Avrupa Birliği lastik etiketi değerlendirmelerine göre ıslak tutuş sınıfında desene ait tüm ebatlarda “A” etiket değerlendirmesine ulaşan ilk kış lastiği olma başarısını gösterdi.

Düşük yuvarlanma performansı ve yakıt tüketimine ek olarak düşük lastik ve yol gürültüsü performansı ile LM005 müşterileri için aynı zamanda daha sürdürülebilir bir tercih oluyor. Sağladığı enerji verimliliği ile desen, sadece kilometre başına maliyet tasarrufu ile fayda sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda daha az karbon salınımı yaratıyor. Lastiğin çevre dostu bu özellikleri, ADAC tarafından da göz önünde bulunduruldu ve düşük yuvarlanma direnci ve yakıt tüketimi performansı için en iyi değerlendirme notu ile ödüllendirildi.

Blizzak LM005’in tasarım aşamasında Bridgestone, Avrupa genelinde 20 bin sürücü ile gerçekleştirmiş olduğu araştırmalar sonucunda üst sınıf bir kış lastiğinden beklentilerini ve günlük kullanımda karşılaşmış oldukları zorlayıcı koşulları belirledi. Bu çalışma neticesinde ortaya çıkan sonuçlar açık bir şekilde müşterilerin ıslak yol koşullarında mükemmel performans gösteren bir lastik ile karlı ve buzlu yollarda kuvvetli performans gösterebilen bir lastiğin bileşimini arzuladıklarını gösterdi. Bridgestone Blizzak LM005 karlı, ıslak ve kuru yol koşullarında gösterdiği fren performansı ile beklentileri karşılıyor ve bu performansı ile 2019 yılında yapılmış olan bağımsız testler sonucunda şimdiden birçok ödüle layık görüldü.

Bridgestone’un Blizzak LM005 lastiği ADAC tarafından yapılan testlerde, pazarda bulunan en popüler araçların birçoğunun kullanımına uygun olarak 205/55 R16 ebadı ile VW Golf GTI aracı üzerinde test edildi.

Blizzak LM005, halihazırda binek ve SUV/4×4 araçlarının ihtiyaçlarına uygun olarak 14 inçten 22 inçe uzanan bir ürün yelpazesinde toplam 171 ebatta mevcut. Bridgestone’un DriveGuard Run Flat teknolojisi, Blizzak LM005’in 16 inçten 18 inçe yüksek talep gören toplam 24 ebat için lastiğin özelliklerine entegre edilmiş olup, oluşabilecek ani lastik hasarlarına veya patlamalarına karşı koruma sağlayarak araçların 80 kilometre hızla 80 kilometre boyunca yolculuklarına devam etmesine olanak veriyor.

ADAC test sonuçlarının tümüne aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:

https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/tests/reifen/winterreifen/205-55-r16/