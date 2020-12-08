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Prometeon’dan şehir içi otobüs lastiği: Anteo Pro-M

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Prometeon, şehir içi otobüsler için özel olarak geliştirdiği Anteo Pro-M lastiğini satışa sundu.

Prometeon teknolojisi ile üretilmiş Anteo Pro-M, lastik ömrünü uzatmak için güçlendirilmiş yan yanaklar ve düşük dönme direncinin yanı sıra yolcu konforunu artırmak için düşük ses seviyesi ve yol tutuşu konularında öne çıkıyor.

275/70 R22.5 ölçüsünde M+S ve 3PMSF kış lastiği etiketlemeleri ile sunulan, çoklu akslarda kullanılabilen Anteo Pro-M, enerji verimliliği sınıfı (C) ve ıslak frenleme performansı (B) özelliğine sahip.

Ek olarak, Anteo Pro-M, düzenli aşınma, düşük ses seviyesi (71dB), aks başına 7,1 tona kadar yük kapasitesi sunuyor.

Lastiğin yanaklarında kullanılan yüksek teknolojili polimer karışımlar, sürtünmeden kaynaklı aşınmaya ve şok darbelerine karşı daha ddayanıklı.

Anteo Pro-M, yanal kanallarındaki taş iticiler ile karkasın hasar görmesini önlüyor ve kaplanabilirliği artırıyor. Omuzdaki lameller ise karlı yüzeylerde daha iyi yol tutuşu imkanı sunuyor. Yenilikçi taban deseni ise düzenli aşınma, akustik konfor ve düşük dönme direncini bir arada sunuyor.

Kış lastiği regülasyonları ile uyumlu M+S ve 3PMSF markalamasına sahip Anteo Pro-M’nin sahip olduğu, -kauçuk ile güçlendirilerek oluşturulmuş 4 adet yanak aşınma göstergesi (ISW) ile yanak aşınmasını ölçmede kolaylık sağlıyor. Aynı zamanda güçlendirilmiş yanaklar sayesinde bu segmentte sıkça karşılaşılan kaldırım sürtmelerine karşı da dayanıklılık sunuyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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