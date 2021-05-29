Volvo Cars Torslanda şirketin ilk iklim nötr otomobil fabrikası oldu

CARMEDYA.COM – İsveç’te yer alan Skövde motor fabrikasının 2018’de iklim nötr hale gelmesinden sonra, Torslanda, Volvo Cars’ın genel üretim ağında bu statüye ulaşan ikinci fabrika haline geldi.

Volvo Cars, fabrikanın kullandığı elektrik ve ısınmanın atmosfere saldığı sera gazı emisyonu net bir artış kaydetmediğinde, o üretim sahasını tamamen iklim nötr olarak kabul ediyor.

Şirketin en eski fabrikalarından biri olan Torslanda, 2008’den beri iklim nötr elektrikle hizmet veriyor. Tesis şu anda da iklim nötr ısıtma ile çalışıyor. Tesisin ısınmasının yarısı biyogazdan sağlanırken, diğer yarısı büyük ölçüde endüstriyel atık ısı yoluyla, bölgesel elde ediliyor.

Volvo Cars Endüstriyel Operasyonlar ve Kalite Sorumlusu Javier Varela, “Torslanda’nın ilk iklim nötr otomobil fabrikamız olması, bizim için önemli bir kilometre taşı. 2025 yılına kadar iklim nötr bir üretim ağına sahip olmaya kararlıyız ve bu başarı, çevre üzerindeki etkimizi azaltmak için sürekli olarak çalıştığımızın önemli bir simgesi” dedi.

Torslanda, iklim nötr olmanın yanı sıra, kullandığı enerji miktarını da sürekli olarak azaltıyor. 2020 yılı boyunca faaliyetlerinde hedeflenen iyileştirmeler, 450’den fazla İsveçli ailenin yıllık enerji kullanımına eşit, yaklaşık 7.000 megawatt-saat (MWh) yıllık enerji tasarrufu ile sonuçlandı.

Tesis, önümüzdeki yıllarda aydınlatma ve ısıtma sistemlerinde verimliliği daha da artırmayı planlıyor. Bu plan, 2023 yılına kadar yaklaşık 20.000 MWh ek enerji tasarrufu sağlayacak. Bu enerji tasarrufları sayesinde, Volvo Cars’ın 2025 yılında ürettiği her otomobil için enerji kullanımının yüzde 30 azaltması anlamına geliyor.

Volvo Cars’ın iklim nötr üretim operasyonları hedefine ulaşması için, iklim nötr elektrik ve ısıtmaya erişmesi gerekli ve bunun için de hükümet ve iş dünyasındaki yerel ortaklarının tam desteğine ihtiyacı var. Volvo Cars ayrıca kendi yenilenebilir elektrik üretim kapasitesini de yerinde geliştirecek.

Volvo Cars’ın iklim duyarlı üretim hedefi, şirketin sektördeki en iddialılardan biri olan iklim planının bir parçası. Planın en önemli parçasını, Volvo Cars’ın ürün yelpazesinin tamamını elektriklendirme hedefi oluşturuyor.

Plan, egzoz borusu emisyonlarını tamamen elektrifikasyon yoluyla ele almanın ötesine geçiyor ve aynı zamanda şirketin daha geniş operasyonlarında, tedarik zincirinde ve döngüsel ekonomi altında malzemelerin geri dönüşümü ve yeniden kullanımı gibi alanlarda, karbon emisyonlarıyla mücadeleyi de kapsıyor.