Toyota Yaris ailesi Yaris Cross ile genişliyor

CARMEDYA.COM – Japon otomobil üreticisi Toyota, B SUV segmentine giriş modeli Yaris Cross’un örtüsünü online basın lansmanıyla kaldırdı.

Modelin aslında daha önce Uluslararası Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtılması planlanmış ancak Covid-19 tedbirleri nedeniyle fuar iptal edilmişti.

Öncelikle akıcı, pratik ve gereksiz detaylara boğmayan tanıtım videosu ve gerekli tüm materyalleri hızlıca sağlayan platformu nedeniyle Toyota’nın bu konuda başarılı bir sınav verdiğini belirtmek gerek.

Online lansmanla tanıtılan Yaris Cross, markanın yeni GA-B platformundan yükselen ikinci model olma özelliğine sahip. Model, Toyota’nın B segmentindeki Yaris modeli üzerine geliştirilirken, RAV4’ün genlerinden de izler taşıyor ve Yaris HB ve GR Yaris’in ardından bu ismi taşıyan üçüncü model olarak karşımıza çıkıyor.

Dinamik tasarım

4180 mm. uzunluğa, 1765 mm. genişliğe, 1560 mm. yüksekliğe ve 2560 mm. dingil mesafesine sahip otomobil, bu boyutlarıyla, Yaris HB’den 240 mm. daha uzun, 90 mm. daha geniş ve 20 mm. daha yüksek. Dingil mesafesi ise Yaris HB ile aynı. Gövdenin yerden yüksekliği 30 mm. daha artan Yaris Cross, Yaris model gamının en büyük, markanın SUV model gamının ise en küçük üyesi olarak bu alandaki boşluğu dolduruyor.

Yaris Cross ilk bakışta, kaslı hatlar, küt ve burun yapısı, yüksek ve düz tavan çizgisi, çift renkli gövde ve RAV4 çizgilerini anımsatan bir arka bölümle oldukça dinamik ve güçlü bir görünüme sahip.

Önde geriye doğru uzayan farları dikkat çekerken, dar ön ızgaranın üzerinde öbe çıkartılan Toyota logosu, geniş hava girişleriyle desteklenen ön tampon ve ön yüzün her iki yanında dikey konumlanan hava girişleri agresif ve güçlü bir yüz oluşturuyor.

Yanlarda çift renkli dikiz aynası, gövde renginden farklı tavan ve alt koruma ve yan etkelerin ortasında arka kapının altında konumlanan Yaris Cross logosu oldukça şık bir görünüm sağlıyor. Özel tasarımlı jantlar bu etkiyi pekiştiriyor. Jantları 18 inç olarak da tercih edebiliyorsunuz.

Karartılmış arka camlar ve geniş spoiler dinamik etkiyi arkada da hissettiriyor. İnce ve yatay stop lambaları birleşik bir görüntüye sahip tam ortada ise marka logosu yer alıyor. Yanlarda dikey sis lambaları yer alırken, keskin formlu bagaj kapağının altında farklı renkteki tampon bulunuyor.

İç mekan

Büyüyen boyutlarıyla Yaris HB’e göre daha ferah ve geniş bir kullanım alanı sunan kokpitte, ön panel gereksi detaylardan uzak ve daha yalın bir çizgiye sahip. Orta konsolun en üst kısmında dijital, renkli dounmatik ekran yer alıyor. Daha altta ise dijital klima kumandası bulunuyor. Büyük tasarlanan gösterge panelinde de aracın içerisinde kullanılan mavi renkli ambiyans aydınlatma şık bir kokpit ortamı oluşturuyor. Gereken tüm kumandalar ise direksiyon üzerine yerleştirilmiş.

Kumaş ve deri karışımı koltuklar ise yanal destekleriyle konfor sağlıyor. DVites kolunun arkasında bulunan bölümde yer alan düğmeler yardımıyla ise sürüş modunu değiştirebiliyor, ESP’ye kumanda edebiliyor ve elektrik modunu seçebiliyorsunuz.

Aracın elektrik kumandalı bagaj kapağı aynı zamanda eller doluyken tamponun altına doğru yapacağınız bir ayak hareketiyle de otomatik olarak açılabiliyor. Bu da yüklü market alışverişlerinden sonra yükleme işini kolaylaştırıyor. 40:20:40 oranında katlanabilen arka koltuklar sayesinde genişleyen bagaja katlanabilen bisikletleri de dik olarak koymak mümkün hale geliyor.

4. nesil hibrit teknolojisi

Yeni nesil hibrit teknolojisine de sahip olacak model, 1.5 litrelik üç silindirli benzinli motor ve yüksek kapasiteli lityum iyon batarya ile desteklenen 59 kW güç kapasiteli elektrik motorla sunulacak. Hibrit sistem toplamda 85 kW veya diğer deyişle 116 HP güç sunuyor olacak.

Düşük emisyon değerleriyle de dikkat çeken model, standart modelle 90 g/km, AWD-i versiyonuyla 100 g/km emisyon oranına sahip.

Intelligent All-Wheel Drive (AWD-i)

Sınıfında Hyundai Kona, KIA XCeed, Renault Captur vb. modellerle rekabet etmeye hazırlanan Yaris Cross, aynı zamanda RAV4 modelinde başarısını kanıtlamış Intelligent All-Wheel Drive (AWD-i) çekiş sistemine de sahip olacak. Yeni sistem, mekanik sistemlere göre daha düşük ağırlığa ve daha kompakt bir yapıya sahip. Yaris Cross Hibrit AWD-i modeli bu özellikleriyle düşük yakıt tüketimi ve emisyon değerleriyle de pazara iddialı bir giriş yapmayı hedefliyor.

Sistem, hızlanma anında tırku tamamen arka akslara iletirken, normal sürüşte gücü öne aktarıyor. Offroad sürüş gerektiren ıslak taşlar, sağanak yağmur, kar, kum vb. zorlu zemin ve haba şartlarında ise otomatik olarak üç dört bir yana eşit dağıtılıyor.

Yaris Cross aynı zamanda Toyota Safety Sense olarak adlandırılan sürüş destek ve güvenlik sistemlerine de sahip. Kaza riski algılandığında erken uyarı, otomatik fren ve direksiyon müdahalesi bunlardan bazıları…

Yaris Cross, Fransa’da üretilecek. Yıllık 150 bin adetlik üretim planlanırken, ilk modelin 2021 yılı başında satışa sunulması hedefleniyor.