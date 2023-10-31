Yeni Opel Corsa sürücü destek sistemleriyle öne çıkıyor

CARMEDYA.COM – Yenilenen yüzüyle Türkiye’de satışa sunulan Opel Corsa, geliştirilen sürücü destek sistemleriyle B segmentinde öne çıkıyor.

Yeni Corsa, 14 LED hücreli Intelli-Lux LED Matrix farları, aktif şerit takip sistemi, kör nokta uyarı sistemi, yüksek çözünürlüklü panoramik geri görüş kamerası gibi üst segment araçlarda kullanılan sürüş destek sistemleriyle daha fazla güvenlik teknolojisini sunuyor.

Corsa’nın 2019’da küçük otomobil segmentinde sunmaya başladığı göz almayan Intelli-Lux LED Matrix farlar, 14 LED hücresiyle daha iyi ve hassas bir aydınlatma sağlıyor. Kamera tabanlı sürüş destek sistemleri sayesinde de daha güvenli ve rahat bir sürüş deneyimi yaşatıyor.

Opel mühendisleri, sürekli olarak daha fazla yenilik üzerinde çalışıyor ve yeni Corsa’da da bu çalışmanın izleri hissediliyor. Önceki versiyonda yer alan 8 bağımsız kontrol edilebilen LED hücre yerine toplam 14 adet LED hücre, diğer sürücüleri eskisinden çok daha net bir şekilde ışık huzmesinden çıkartıyor ve stadyum parlaklığında bir sürüş deneyimi sağlıyor.

Matrix farlar kentsel alanların dışında otomatik olarak uzun huzmeye geçiyor. LED hücreler, yüksek çözünürlüklü bir ön kamera tarafından kontrol ediliyor. Böylece sistem ışık huzmesini sürekli olarak trafiğe ve çevreye göre ayarlıyor; önde giden veya karşıdan gelen araçları ışık huzmesinden çıkarıyor. Bu sayede diğer sürücülerin gözlerinin kamaşması önlenirken, Corsa sürücüsü ise nesneler veya canlılarla olası çarpışmaları önleyen optimum gece görüşünden yararlanıyor. Intelli-Lux LED® Matrix farlar, Ultimate donanımında opsiyonel olarak sunuluyor.

Kamera ile desteklenen gelişmiş sürüş sistemleri

Yeni Corsa’nın daha güvenli sürüş sağlayan çok sayıda gelişmiş sürüş destek sistemi, gelişmiş kamera teknolojisine dayanıyor. Trafik işareti tanıma sistemi, hız sınırı ve hız sınırı sonuna ilişkin işaretleri tanımlıyor ve sürücü bu bilgiyi sürücü bilgi ekranında görebiliyor. Şerit koruma özellikli aktif şerit takip sistemi, ön kamerayı kullanarak şerit işaretlerini izliyor ve aracı yavaşça işaretli alana yönlendirerek riskli sürüşe aktif olarak tepki veriyor. Sistemin çalışması için sürücünün ellerini hafif bir şekilde direksiyonda tutması yeterli oluyor. Kör nokta uyarı sistemi (GS donanımından itibaren standart), sürücüyü aracın her iki yanındaki ve arkasındaki kör noktalarda bulunan nesneler konusunda uyarmak için, ön ve arka tamponlarda bulunan ultrasonik sensörleri kullanıyor ve yan aynada yanıp sönen bir simge ile sürücüyü uyarıyor.

Hız sabitleme sistemi, sabit bir sürüş hızının ayarlanmasını sağlayarak gaz pedalını kullanma ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Sistem, sürücü için daha fazla konfor sunarken uzun seyahatlerde sabit bir hızı korumayı sağlıyor.

Yeni Corsa’da ayrıca kamera tabanlı yaya algılama özellikli aktif acil fren sistemi (acil durum freni ve ön çarpışma ikazı) de sunuluyor. Kamera tabanlı sistem, 5-85 km/s arasındaki hızlarda çalışıyor. Öndeki bir araca veya yayaya çok hızlı yaklaşılırsa, sesli bir uyarı veriyor ve sürücü bilgi ekranında bir mesaj beliriyor. Çarpışma yaklaştığında ise sistem frenleri hazırlıyor ve gerekirse, olası bir çarpışmayı önlemek veya etkilerini en aza indirmek için acil fren uyguluyor.

Sürücü yorgunluk tespit sistemi, direksiyon hareketlerini ve yolculuk süresini izleyerek potansiyel sürücü yorgunluk belirtilerini algılıyor ve sürücüyü üç düzeyde sesli ve görsel sinyallerle mola vermesi konusunda uyarıyor. Ayrıca tespit edilen yorgunluk düzeyi, dijital gösterge paneli içindeki bir bar ile sürücüye gösteriliyor.

Model farklı çözümlerle sürücünün park alanlarına girip çıkmasına yardımcı oluyor.

Park Pilotu (baz donanımda arka park sensörü standart, GS donanımından itibaren ön ve arka park sensörleri standart) potansiyel engellere olan mesafeyi ölçüyor ve engellere olan mesafeye ilişkin görsel-işitsel uyarılar veriyor.

Yüksek çözünürlüklü panoramik geri görüş kamerası (Ultimate donanımında standart) ekranı 3 bölgeye ayırarak yandan yaklaşan araçları net bir şekilde gösteriyor. Aracın arkasındaki engellerin net bir görüntüsüne ek, sürücüyü mükemmel konuma yönlendirmeye yardımcı olmak üzere kılavuz çizgileri eşlik ediyor. Panoramik geri görüş kamerası, aracın etrafındaki alanı da kuş bakışı gösteriyor.