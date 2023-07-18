Chery Çin’in küresel markaları sıralamasında yükseldi

CARMEDYA.COM – Google ve dünyanın önde gelen veri ve danışmanlık şirketlerinden Cato tarafından ortaklaşa olarak yayınlanan “2023 Çin’in En İyi 50 Küresel Markası” listesinde Chery, 6’ncı kez yerini aldı.

15 kategoride yapılan değerlendirmeler sonucunda hazırlanan listede Chery, geçen yıla göre 18 sıra yükselerek 14’üncü sırada yer aldı ve otomotiv kategorisinde birinci oldu. Yılın ilk çeyreğinde Çin, otomobil ihracatında Japonya’yı geçerek dünyanın en büyük otomobil ihracatçısı haline gelmişti. 22 yıldır deniz aşırı pazarlarda var olan Chery ise, Çinli otomobil markalarının küreselleşmesi için sürekli olarak yenilikçi uygulamalar geliştirerek üst üste 20 yıl boyunca Çinli binek otomobillerinin ihracatında ilk sırada yer alıyor.

ABD merkezli teknoloji şirketi Google ve Kantar’ın yayınladığı “2023 Çin’in En İyi 50 Küresel Markası” listesi tamamlandı. Google ve dünyanın önde gelen veri ve danışmanlık şirketlerinden Cato tarafından ortaklaşa olarak bu yıl 7’ncisi yayınlanan listede Çinli otomotiv devi Chery, 6’ncı kez yerini aldı.

Çin’de otomotivin en büyüğü Chery

Rapor kapsamında, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Almanya, Avustralya, Japonya ve Hindistan dahil olmak üzere 11 denizaşırı pazardaki kullanıcılar hakkında derinlemesine araştırma yürütülüyor. Katılımcı markalar; ev aletleri, tüketici elektroniği, otomobiller, akıllı cihazlar, içerik ve eğlence uygulamaları gibi 15 kategoride değerlendiriliyor. Bu kapsamda Chery, genel listede geçen yıla göre 18 sıra yükselerek 14’üncü sırada yer aldı ve otomotiv kategorisinde birinci oldu. Rapor, denizaşırı kullanıcıların Çinli markalara ilişkin algılarını doğru bir şekilde kavramak için “İlk 50” listesi, denizaşırı kullanıcıların Çin’in küreselleşen markalarına ilişkin algılarını doğru bir şekilde ölçmek için “MDS” model analizi ile Google’ın kitlelere ulaşma ve çevrimiçi veri toplama becerisini birleştiriyor. Bunlardan MDS modeli, kullanıcıların marka hakkındaki algılarına dayanıyor ve “Anlamlı, Farklı ve Belirgin” olmak üzere üç ana boyuttan oluşuyor. Marka gücü sıralaması ne kadar yüksekse, kullanıcıların markayı dikkate alma istekleri o kadar yüksek oluyor.

Chery ilk çeyrekte en büyük ihracatçı oldu

Çinli otomobiller, tıpkı Çinli cep telefonları ve ev aletleri gibi hızla tüm dünyadaki kullanıcıların yeni tercihi haline geliyor. Bu yılın ilk çeyreğinde Çin’in otomobil ihracatı Japonya’yı geçerek Çin’i dünyanın en büyük otomobil ihracatçısı haline getirdi. 22 yıldır “denize açılan” Chery ise, Çinli otomobil markalarının küreselleşmesi için sürekli olarak yenilikçi uygulamalar geliştirerek üst üste 20 yıl boyunca Çinli binek otomobillerinin ihracatında ilk sırada yer aldı. Chery Group, 2022’de toplam 452 bin otomobil ihraç etti. Böylece Çin’den çıkan her 7 Çin otomobilden biri Chery oldu.

12 milyondan fazla kullanıcıya ulaştı

Chery Group’un pazara sunduğu TIGGO 8 PRO, TIGGO 7 PRO ve yurt dışındaki bir dizi yıldız ürünü, yurt dışı tüketicilerinin güven ve sevgisini kazandı. Chery Group bugüne kadar dünya genelinde 12 milyondan fazla kullanıcıya ulaştı. 80’in üzerinde ülke ve bölgede faaliyet gösteriyor ve art arda beş kez Çin’in “En İyi Denizaşırı İmaj Kuruluşu” ödülüne layık görüldü.