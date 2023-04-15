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Rolex Monte-Carlo Masters’ın resmi otomobili Maserati GranTurismo

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Maserati, tenisin uluslararası yıldızlarıyla iş birliği gerçekleştirirken, 2023 Rolex Monte-Carlo Masters’ın ana sponsorluğunu üstlendi.

Aynı zamanda turnuvanın resmi otomobili olan Maserati, tenis sezonunun en prestijli unvanlarından biri için düzenlenen turnuvada Levante, Ghibli, Quattroporte, Grecale, GranTurismo ve MC20 modellerini sergiliyor.

Maserati, yeni GranTurismo Trofeo’yu etkinliğin Commercial Village bölümünde Blu Emozione mavi rengiyle sergiliyor. Özel Mat Bronz renkli GranTurismo Folgore ise VIP Village bölümünün ilgi odağı olarak öne çıkıyor.

Maserati, sportifliğin ve özel olmanın sentezini temsil ediyor. Aynı durum, her yıl sadık tenis tutkunlarından oluşan izleyici kitlesini buluşturan; en sevilen tenis yıldızlarının geçit töreniyle spor dünyasının dikkatini çeken Monako Prensliği’nin kortlarındaki maçlar için de geçerliliğini koruyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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