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Citroen’den nisan fırsatları

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Citroen, tüm modelleri için nisan ayına özel avantajlı faiz oranları sunuyor.

Kampanya kapsamında modellere 100 bin TL’ye varan kredi veya yüzde sıfır faiz fırsatları ile sahip olmak mümkün.

Yeni Citroen C5 Aircross SUV, 327 bin TL’den başlayan fiyatlarla ve seçili modellerde geçerli 100 bin TL’ye özel 15 ay yüzde 1,19 faiz fırsatı ile sunuluyor.

Berlingo’ya ise 55 bin TL için 12 ay yüzde sıfır faiz fırsatı ile sahip olmak mümkün.

Citroen C3 modeli de 50 bin TL için 12 ay yüzde sıfır faiz fırsatı ve 160 bin TL’den başlayan fiyat seçeneklerine sahip.

BlueHDi motorlarla donatılmış hafif ticari modellerden Berlingo Van, 55.000TL için 12 ay yüzde sıfır, Jumper modeli ise 80 bin TL için 12 ay yüzde faiz fırsatı sunuluyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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