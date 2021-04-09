Citroen’den nisan fırsatları

CARMEDYA.COM – Citroen, tüm modelleri için nisan ayına özel avantajlı faiz oranları sunuyor.

Kampanya kapsamında modellere 100 bin TL’ye varan kredi veya yüzde sıfır faiz fırsatları ile sahip olmak mümkün.

Yeni Citroen C5 Aircross SUV, 327 bin TL’den başlayan fiyatlarla ve seçili modellerde geçerli 100 bin TL’ye özel 15 ay yüzde 1,19 faiz fırsatı ile sunuluyor.

Berlingo’ya ise 55 bin TL için 12 ay yüzde sıfır faiz fırsatı ile sahip olmak mümkün.

Citroen C3 modeli de 50 bin TL için 12 ay yüzde sıfır faiz fırsatı ve 160 bin TL’den başlayan fiyat seçeneklerine sahip.

BlueHDi motorlarla donatılmış hafif ticari modellerden Berlingo Van, 55.000TL için 12 ay yüzde sıfır, Jumper modeli ise 80 bin TL için 12 ay yüzde faiz fırsatı sunuluyor.