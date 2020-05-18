Citroen Jumpy elektriklendi: ë-Jumpy

CARMEDYA.COM – Citroën, markanın tamamen elektrikli kompakt van modeli ë-Jumpy ile model gamında yeni bir dönem başlatıyor.

Tamamen elektrikli ë-Jumpy şehir merkezlerine giriş sınırlamalarını aşarak engelsiz ve tamamen özgür bir ulaşım sunuyor. 50 kWh kapasiteli batarya ile WLTP normuna göre 230 km ve 75 kWh kapasiteli batarya ile WLTP normuna göre 330 km elektrikli menzil çoğu kullanıcının ve işletmenin günlük gereksinimlerini rahatlıkla karşılıyor. Titreşim ve gürültüden arındırılmış konforlu bir sürüş, elektrikli güç ve aktarma organıyla kısıtlamalardan arındırılmış ulaşım özgürlüğü, içten yanmalı motora sahip versiyonlarla aynı iç mekan ve bagaj genişliği ve düşük işletme maliyetleri gibi avantajlar yeni Citroën ë-Jumpy modelini geleceğin ulaşım çözümüne dönüştürüyor.

Citroën; 2 CV Van, Tip H, C15 veya Berlingo ile çok amaçlı araç pazarında uzun yıllardır faaliyet gösteriyor. Markanın elektrikli araç hamlesi 2021 yılında satışa sunacağı yeni modellerle devam edecek.

Citroën ë-Jumpy

Citroën Jumpy, 2016 yılında satışa sunuldu ve bugüne kadar 145 bin adet sattı. Jumpy ürün gamına entegre edilen ë-Jumpy ise genel tasarım ve görünüm özellikleriyle Jumpy ailesinin bir parçasını oluşturuyor. Sol ön çamurluğa entegre edilen şarj noktası bunlardan biri. Bunun dışında elektrikli Jumpy modelinde farklı bir ön panjur ve yeni bir “ë” logosu dikkat çekiyor.

Citroën Jumpy gibi yeni elektrikli versiyon, Groupe PSA’nın çok enerjili EMP2 platformu üzerine yükseliyor.100 kW (136 HP) güç ve 260 Nm tork kullanıma sunan elektromotor 130 km/s maksimum hıza imkan tanıyor ve kullanıcıya Eco, Normal, Power olmak üzere üç farklı sürüş modu sunuyor. Farklı kullanım gereksinimlerine cevap vermek üzere iki farklı batarya kapasitesi bulunuyor. XS, M, XL gövde tiplerinde sunulan ve 18 modülden oluşan 50 kWH kapasiteli batarya WLTP normuna göre 230 km elektrikli menzil sunuyor.

XS, M, XL gövde tiplerinde sunulan ve 27 modülden oluşan 75 kWH kapasiteli batarya ise WLTP normuna göre 330 km elektrikli menzil sunuyor. Böylece ë-Jumpy iki farklı menzil seçeneği ve sınıfının en iyi menzil değeriyle günde ortalama 300 km yol kat eden pazar ortalamasının tüm gereksinimlerini karşılıyor. EMP2 platformunun sağlamış olduğu teknik avantaj sayesinde araç zeminine gizlenen lityum-iyon bataryalar sayesinde elektrikli versiyon içten yanmalı motora sahip Jumpy modelleri ile aynı yaşama alanı ve bagaj hacmini sunuyor. Hızlı şarj özelliği ile 50 kWh kapasiteli batarya 30 dakikada ve 75 kWh kapasiteli batarya 45 dakikada yüzde 80 şarj kapasitesine ulaşıyor. Citroën ë-Jumpy böylece sınıfının en kısa hızlı şarj özelliği ile bir avantaj daha sunuyor. Güç ve aktarma sistemiyle bataryalar sekiz yıl veya 160 bin km garanti ile satılıyor.

Farklı gövde tipleri

Yeni ë-Jumpy, tıpkı içten yanmalı motora sahip Jumpy versiyonları gibi farklı kullanım gereksinimlerine yönelik farklı gövde tipleriyle üretiliyor. Yeni ë-Jumpy’de üç farklı gövde tipi bulunuyor. Şehir içi kullanımını kolaylaştırmak üzere giriş seviyesinde yeni XS versiyonu devreye giriyor. Bu versiyon 4.60 metre uzunluğu ile şehir içindeki park ve manevraları kolaylaştırırken XS versiyonda 4,6 m3 ile XL versiyonunda 6,6 m3 arasında değişen geniş bir kargo alanı kullanıma sunuyor. İki çamurluk arasındaki 1,25 metre genişlik ile bir Europalet taşıma imkanı tanıyor. ë-Jumpy versiyonları genelde AVM otoparkı veya kapalı otoparklara rahat giriş-çıkış sağlamak üzere 1.90 metre yükseklik ile sunuluyor. 1.275 kg’a varan taşıma kapasitesi dışında bir tona kadar römork çekme kapasitesi gibi özellikler de kullanışlılığı destekliyor.

Sürüş destek sistemleri ve bağlanabilirlik

Zengin güvenlik ve konfor donanımlarıyla satışa sunulan yeni Citroën ë-Jumpy bünyesinde 15 sürüş destek sistemi ve bağlanabilirlik çözümü barındırıyor. Eller serbest kapı açma, anahtarsız giriş ve çalıştırma, Heads Up Display’e sahip olan ë-Jumpy; Active Safety Brake, yokuş kalkış desteği, sürücü dikkat dağınıklığı uyarısı, şeritten çıkma uyarı sistemi, çarpışma önleme sistemi, Top Rear Vision özelliğine sahip geri görüş kamerası, kahve molası uyarısı, akıllı uzun far yardımcısı, Grip Control, hız sınırı işaretini tanımlama ve önerme sistemi, hız sabitleme ve hız limiti belirleme sistemi, kör nokta uyarı sistemi yeni modelle sunuluyor. Araç ayrıca gelişmiş akıllı telefon entegrasyonları Apple CarPlay™ ve Android Auto uyumlu Mirror Screen teknolojilerine de sahip.