Mercedes-Benz Yeni S Serisi’nin iç mekan detaylarını paylaştı

CARMEDYA.COM – Eylül ayında dünya lansmanı gerçekleşecek olan Yeni Mercedes-Benz S-Serisi’nin üçüncü ön gösteriminde 6 farklı tasarım koduna dayanan iç mekan özelliklerine ağırlık verildi.

Modern lüks, Yeni Mercedes-Benz S-Serisi’nin iç mekanıyla tamamen yeni bir boyut kazanıyor. Tasarımcılar, zarafet, kalite ve kullanım kolaylığı ile ön plana çıkan ve Lounge özellikleriyle iyi hissettiren bir atmosfer ortaya çıkarıyorlar. Yeni ön konsol; yeni mimarisi, modern tasarımı ve ergonomik yapısıyla öne çıkıyor. Sunulan huzur ortamı bu kadarla kalmıyor; yüksek düzeyde sürüş ve akustik konforunun yanı sıra çok çeşitli ENERGIZING konfor programları ile Yeni S-Serisi yolcularına huzurlu ve konforlu bir yolculuk sunuyor. Ayrıca performansı daha da arttırılan ENERGIZING AIR CONTROL ile aynı zamanda yolculuk boyunca zinde de kalıyorlar.

S-Serisi ile seyahat etmek her zaman dingin ve huzurlu, ayrıca çalışmak da her zaman rahattır. İç mekan yeni nesil ile birlikte ev ve iş arasında bir sığınak, üçüncü bir mekan haline geliyor.

Hem kısa, hem de uzun versiyon olsun, S-Serisi’nin her iki gövde tipinin ön ve arka koltuklarında sunulan konfor seviyesi iyileştirildi. İç mekanda sunulan alan hissi ve ferahlığı önemli oranda arttırıldı. Ayrıca iç mimarlık ve yat tasarımından öğelerle devrim niteliğinde bir iç tasarım sunuluyor. Beş adede kadar ekran ile ön veya arkada kullanıma sunulan geniş dekoratif alanlar dikkat çekiyor. Gerçek alüminyumdan süslemelerle desteklenen açık damarlı ahşap yüzeyler iç mekandaki lüks ve kalite algısını arttırıyor.

LED teknolojisi etkileşimli bir iç aydınlatma imkanını beraberinde getiriyor. Sürüş destek sistemlerine entegre edilen Aktif ambiyans aydınlatması uyarılar için görsel destek sağlıyor. Örneğin, Aktif Kör Nokta Yardımcısı, yaklaşan bir çarpışmayı kırmızı ışık animasyonuyla haber veriyor. Buna ek olarak, örneğin havalandırma veya “Hey Mercedes” sesli asistan etkinleştirildiğinde de aydınlatma sistemi geri bildirim sağlayabiliyor.

Bunun dışında aktif ambiyans aydınlatma ,ENERGIZING Paketi ile entegre edilmiş durumda. Kullanıcının bir düğmeye dokunarak veya sesli komut sistemi üzerinden etkinleştirebildiği bütünleşik “Fit & Healthy” yaklaşımı, S-Serisi’nde önemli oranda iyileştirilen farklı konfor sistemlerini programlarla bir araya getirerek benzersiz bir deneyim ortamı yaratıyor.

Sistem eşzamanlı olarak örneğin, yorgun olduğunda canlandırıcı ve stres seviyesi yüksek olduğunda rahatlatıcı olmak üzere iç mekanda o ana uygun bir atmosfer yaratıyor. ENERGIZING COACH, araç ve yolculuk bilgilerine uygun bir fiziki kondisyon veya sağlık programı bile önerebiliyor. Sürücünün bir akıllı telefon veya akıllı saat takması halinde uyku kalitesi ve stres seviyesi bilgileri de akıllı algoritmaya dahil ediliyor.

Yeni S-Serisi görme, dokunma, duyma ve koku alma gibi birçok duyu ile deneyimlenebiliyor. Bunlar destek, koruma, etkileşim ve huzur gibi alanlara atanabiliyor.