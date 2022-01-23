Porsche Cayenne ailesine yeni seri: Platinum Edition

CARMEDYA.COM – Porsche, SUV model ailesi Cayenne için özel Platinum Edition serisini tanıttı.

Porsche Cayenne Platinum Edition sahip olduğu ekstra donanımların yanı sıra saten platin boya kaplamalı özel tasarım öğeleriyle dikkat çekiyor.

Otomobile ismini veren özellik, birçok detayda dikkat çekiyor; ön hava girişindeki çıtalar, LED arka far şeridine entegre edilmiş Porsche yazısı, arkadaki model ismi ve yalnızca bu seriye özel saten platin boya ile kaplanmış standart 21 inç RS Spyder Design jantları.

Spor egzoz uçları ve siyah yan cam çıtaları da bu özel serinin sportif ve zarif görünümünü daha da vurgulayıcı hale getirmiş. Beyaz ve siyah gibi opak renklerin yanı sıra, Jet Siyahı, Carrara Beyazı, Mahogany, Ay Işığı Mavisi gibi metalik renkler ve Tebeşir özel renk seçenekleri de sunuluyor.

Aracın iç mekanında kullanıcıları, “Platinum Edition” logolu alüminyum kapı eşikleri karşılıyor. Tebeşir emniyet kemerleri, alüminyum- gümüş renkli kaplamalar iç mekana özel bir dokunuş katıyor. Cayenne Platinum Edition modelinin iç tasarımında ayrıca Porsche Dinamik Aydınlatma Sistemi (PDLS), panoramik tavan sistemi ve karartılmış cam, Bose® ses sistemi, ortam aydınlatması, sekiz yönlü deri spor koltuklar, ön ve arka koltuk başlıklarındaki Porsche arması ve gösterge panelindeki analog saat gibi detaylar dikkat çekiyor.

Porsche Satış ve Pazarlama Müdürü Selim Eskinazi, “Cayenne Platinum Edition modellerini Mayıs ayında Porsche Merkezleri’mizde satışa sunmayı planlıyoruz. Bu özel seri Cayenne, Cayenne E-Hibrid, Cayenne S modelleri ve bu modellerin Coupe versiyonları ile mevcut olacak.” şeklinde açıklama yaptı.