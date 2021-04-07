Buradasınız
Home > Güncel > Isuzu’dan D-Max’e özel kampanya

Isuzu’dan D-Max’e özel kampanya

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Isuzu, nisan ayında D-Max araç sahiplerine yetkili servislerinde özel fırsatlar sunuyor.

Anadolu Isuzu, D-MAX araç sahiplerini yetkili servislerinde cazip fiyatlar ve ödeme koşulları ile karşılıyor.

30 Nisan’a kadar geçerli D-Max Kampanyası kapsamında Isuzu yetkili servislerinden D-Max yedek parça temin eden araç sahipleri yüzde 25’e varan oranlarda indirim uygulamasından faydalanmaya devam edecek. Kampanya ile araç sahipleri anlaşmalı kartlarla 5 taksitte ödeme yapabilecek. D-Max Kampanyası kapsamında ayrıca Nisan ayı boyunca “Ücretsiz Hızlı Check-up” imkanı sunulacak.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

    Benzer yazılar

    Carmedya Eylül Sayısı Yayında

    Yeni Jaguar F-Type Sıralı Altı Silindir Motor İle Gelebilir

    Yukarı