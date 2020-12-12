Shell Eco-Marathon finalinde AlecTED’e özel ödül!

CARMEDYA.COM – Shell Eco-Marathon’da bu yıl ilk kez sanal yarışma düzenlendi.

Öğrencilerin, inovatif fikirler üretmelerini hedefleyen yarışmada gerçek dünyadaki enerji sorunlarına çözüm üretmeleri için dünyanın dört bir yanından üniversite ve lise takımları online olarak bir araya geldi. Ankara TED Üniversitesi öğrencilerinin yer aldığı AlecTED takımı “Araçlardaki Karbon Emisyonlarının İzlenmesi ve Azaltılması” kategorisinde Avrupa 1.si olduktan sonra yarışmanın dünya finalinde özel ödüle layık görüldü.

Ankara TED Üniversitesi AlecTED takımı kendilerine Avrupa birinciliği ve dünya finalinde özel ödül getiren projeleri ile araçlardaki emisyonları izlemek ve sanal olarak paylaşmak için bir binek araca monte edilebilen kapsamlı bir sistem prototipi tasarladı ve ayrıca sürüşten kaynaklanan emisyonların nasıl azaltılacağına dair çözüm önerileri üretti.