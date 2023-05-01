Piaggio yeni modellerini Motobike İstanbul’da sergiledi

CARMEDYA.COM – Piaggio, Motobike İstanbul’da, 2023 motosiklet sezonunun açılışını en yeni modelleriyle gerçekleştirdi.

Türkiye’de temsilciliğini Doğan Trend Otomotiv’in yaptığı İtalyan Piaggio, fuarda yeni nesil e-scooter Piaggio 1, 3 tekerlekli scooter MP3, sürüş konforuyla ünlenen Beverly ve sportif ruhuyla Medley modellerini sergiledi.

Piaggio 1

Arka tekerleğe entegre bir elektromotorla harekete geçen Piaggio 1, e-scooter sınıfında öne çıkıyor.

Tam şarj için gereken standart süre 220 Volt enerji ile 6 saat olan Piaggio 1, sahip olduğu 5,5 inçlik dijital renkli LCD ekranı, pratik çıkarılabilir bataryası, hafif ve sağlam yapısı, 3 farklı versiyonu ve büyük sele altı kapasitesiyle dikkatleri üzerine topluyor. 1 ve 1+ versiyonlarında 1,2 kW güç üreten bir elektromotor kullanılırken, 1 Active versiyonunda 2 kW gücünde bir elektromotor devreye giriyor. Elektromotorlar, geleneksel 50 cc scooter’ların üzerinde bir performans sunarken tıpkı 50cc scooter’lar gibi B sınıfı ehliyet ile kullanılabiliyor. Piaggio 1, hayranları ile 99 bin 900 TL’lik fiyatla buluşuyor.

MP3

Dünyanın ilk 3 tekerlekli scooter modeli Piaggio MP3, İtalyan tasarımını yenilikçi teknolojiler ve performansla birleştiriyor. MP3 400 Sport ve MP3 530 Exclusive versiyonları 299 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor. Piaggio MP3 seçenekleri, öndeki çift tekerin sağladığı konfor ve güvenlik ile hem şehir içinde hem de virajlı uzun yollarda farklı bir deneyim sağlıyor.

Piaggio’nun teknoloji departmanı tarafından geliştirilen BLIS (Kör Nokta Uyarı Sistemi), MP3 530 Exclusive’de standart olarak sunuluyor. Gelişmiş radarıyla Piaggio MP3 530 Exclusive, trafiği sürekli izleyerek kör noktalarda sürücüyü uyarıyor. Bu modelde ayrıca geri sürüş ve park için arka kamera ve akıllı telefonlar için sofistike bir GPS sistemi de mevcut.

Beverly

Büyük tekerlekleri ve sürüş pozisyonuyla şehir trafiği ve engebeli yollarda başarılı bir model olan Piaggio Beverly, 400 ve 400 S versiyonlarıyla 2023 sezonunu karşılıyor. 229 bin 900 TL’lik başlangıç fiyatıyla Beverly 400, şık bir şehirli scooter olmasının yanında ileri güvenlik özellikleri, performansı ve sürüş karakteri ile şehirden uzaklaşmak istediğinizde de iyi bir yol arkadaşı oluyor. Beverly’nin geniş sele altı saklama bölmesi iki kask için yeterli alana sahip. Daha konforlu bir sürüş pozisyonu için yapılabilen ayarlar, hafta sonu kaçamakları için de ideal bir yol arkadaşı olmasını sağlıyor.

Medley

Teknoloji meraklılarının sportif ruhlu scooter’ı Piaggio Medley, 150 ABS ve S 150 ABS versiyonlarıyla satışa sunuluyor. 121 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satılan Medley, atak ve kıvrak yapısının yanı sıra Bosch çift kanallı ABS fren sistemi ve çekiş kontrol sistemi sunuluyor. Trafikte 1 ile 5 saniye arasında hareketsiz kalması durumunda motoru otomatik olarak kapatan RISS (Regülatör İnvertör Çalıştır-Durdur Sistemi) start-stop sayesinde yakıt tüketimi avantajı sağlıyor. Standart sunulan Piaggio MIA sayesinde Refakatçi Aydınlatma, Motosiklet Konum Bulucu ve Sele Açma fonksiyonları kontrol edilebiliyor.