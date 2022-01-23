Hyundai’nin WRC kozu: i20 N Rally1

CARMEDYA.COM – Hyundai Motorsport’un, 2022 yılında FIA Dünya Ralli Şampiyonası’nda (WRC) yarışacak yeni ralli otomobili Monte Carlo Rallisi’nde start alıyor.

B segmentinin en hızlı modellerinden biri olan i20 N modeli baz alınarak geliştirilen Yeni i20 N Rally1, değişen FIA kuralları gereği bundan böyle hibrit teknolojisine de ev sahipliği yapacak ve motor sporları dünyasında da yepyeni bir çağın başlangıcını temsil edecek.

Yoğun bir test ve geliştirme programıyla hazırlanan otomobil, 2022 yılında daha fazla podyum görmek istiyor.

Hyundai i20 N Rally1, geleneksel 1,6 litrelik içten yanmalı turbo motorunu plug-in hibrit bir üniteyle birleştirilerek gücünü geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine dört tekerleğe aktarıyor.

Hyundai’nin elektirifikasyon ve seri üretim bilgisinden yararlanan Hyundai Motorsport ekibi, yeni sezonda aracı farklı isimlerle yarıştıracak. Takımın ana pilot kadrosu arasında yine Belçikalı Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe ve Estonyalı Ott Tänak/Martin Järveoja ikilisi olacak. Almanya Alzenau merkezli takımda üçüncü bir Hyundai i20 N Rally1 daha olacak. Sezon boyunca bu aracı İsveçli yükselen yıldız Oliver Solberg ve deneyimli İspanyol Dani Sordo paylaşacak.

Hyundai pilotları, çakıl, asfalt, kar ve buzdan oluşan çeşitli zorluklara sahip 13 farklı rallide görev alacak. Covid-19 salgını nedeniyle son iki sezondur yapılamayan Yeni Zelanda Rallisi ve Japonya Rallisi ise 2022 yılında izleyenlere ve ekiplere yepyeni bir heyecan yaşatacak.