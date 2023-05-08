Chery’den OMODA ve JAECOO için rekor satış hedefi!

CARMEDYA.COM – Chery, OMODA ve JAECOO modelleri için 2030 yılına kadar 1.4 Milton adetlik satış hedefi belirledi.

Açıklama, Çin’in Anhui eyaletine bağlı Wuhu şehrinde O&J Küresel Toplantısı’nı düzenleyen Chery’nin bu kapsamda, aralarında 67 ülke ve bölgeden bayiler ve iş ortaklarının bulunduğu yaklaşık 400 kişiye yeni araçlarını tanıttığı etkinlikte yapıldı.

Yeni enerji teknolojisi

Toplantıda, OMODA’nın özel NEV serisine ek olarak, elektrikli OMODA 5 EV ve JAECOO 7 tanıtıldı. Ayrıca O&J Toplantısı kapsamında kullanıcılara çevreyi koruma, düşük karbon ve yeşil seyahat uygulamaları için optimal çözümler sağlayan yeni enerji teknolojisi de tanıtıldı.

Küresel otomotiv gelişiminin tarihteki dördüncü fırsat döneminin yaşadığını vurgulayan Chery International Genel Müdürü Zhang Guibing, akıllı ve yeni enerji teknolojisi ürünlerine yönelik yeni bir ilerleme çağının başladığını da belirtiyor. Ayrıca, kişiselleştirilmiş ürünlerin yükselişiyle birlikte, en çok satan ilk 10 model arasında giderek daha fazla SUV/Crossover modeli yer alıyor.

Kişiselleştirilmiş iki kullanıcı grubu “New Elites” ve “New Lohas” sürekli olarak büyümeye devam ederken, ortaya çıkan OMODA ve JAECOO modelleri, genç kullanıcıların otomotiv ürünleri ve seyahat hizmetlerine yönelik kişiselleştirilmiş ihtiyaçlarını kapsamlı bir şekilde karşılamayı garanti ediyor. Chery, söz konusu iki modeli; moda ve bağımsızlık, trend ve kişiselleştirme peşinde koşan ve sosyal buluşmalara tutkulu olan, yeni nesil şehirli orta sınıfın gereksinimleri dikkate alınarak geliştirmiş.

OMODA, crossover ürün konumlandırmasıyla kullanıcılara kişiselleştirilmiş, dinamik, teknolojik ve modaya uygun seyahat deneyimleri sunmayı amaçlıyor. Şehirli seçkinler için tasarlanan ve off-road yeteneğine sahip bir SUV olarak dikkat çeken JAECOO ise, kullanıcıların seyahat ihtiyaçlarını keyfe dönüştürmeyi ve açık hava ve keşif duygusu uyandırmayı hedefliyor.

O&J Cars, iki tüketici grubunun ihtiyaçlarını karşılamak için dört ana alanda 15 temel teknoloji ve 7 yeni model geliştirdi. Küreselleşme ve yeni çağ için bir teknoloji inovasyon zinciri oluşturmayı hedefleyen OMODA ve JAECOO, böylece yeni bir otomotiv ekosistemi yaratmaya çalışıyor. Bu yılın ilk çeyreği itibarıyla 13 bin adetlik satış hacmine ulaşan OMODA, Meksika, İsrail ve Kuveyt de dahil olmak üzere satışa sunulduğu tüm bölgelerde sürdürülebilir büyüme gerçekleştirdi.