Toyota Başkanı Akio Toyoda’ya büyük onur

CARMEDYA.COM – Toyota Başkanı ve CEO’su Akio Toyoda 2021 Yılının Dünya Otomobili İnsanı seçildi. Toyoda’ya takdim edilen bu prestijli ödül, 90’dan fazla seçkin uluslararası gazetecinin yer aldığı Dünya Otomobil Ödülleri jürisi tarafından verildi.

Dünya Otomobil Ödülleri, duyurusunu, “Toyota’nın karizmatik Başkanı ve CEO’su Akio Toyoda, şirketi başarılı bir şekilde yeniden yapılandırdı.

2020 yılında şirketin başındayken Toyota, global olarak iş gücünü korurken Covid-19’a rağmen karlı olmayı başardı” şeklinde yaptı. Aynı zamanda Toyota’nın ağa bağlı, otonom, paylaşımlı ve elektrikli araç gelişimindeki istikrarlı temposunu korumasını sağladığı ifade edilen Akio Toyoda’nın, geleceğin gerçek hayattaki prototipi olan heyecan verici Woven City’nin inşasına da önderlik ettiği belirtildi. Tüm bunların yanında Toyoda’nın bir yarışçı olarak motorsporlarında aktif olarak yer aldığının da ayrıca altı çizildi.

Başkan Toyoda ise, Dünya Otomobil Ödülleri için şu açıklamayı yaptı;

“Dünya çapında 360 bin Toyota takım üyesi adına bu büyük onur için teşekkür ederim. Eğer sakıncası yoksa bu ödülü Yılın Otomobili İnsanından, Yılın Otomobili ‘İnsanları’ şeklinde değiştirmek isterim. Çünkü bu başarı tüm global çalışanlarımız, bayilerimiz ve tedarikçilerimizin ortak çabasıdır.”

Tüm otomotiv endüstrisine olan katkılarının fark edilmesine teşekkür eden Toyoda, sözlerine şöyle devam etti; “Toyota olarak pandemi sırasında çalışanlarımızın istihdamını koruyabildiğimiz ve gelecekteki zorlukların üstesinden gelmek için çalışmalarımıza devam ettiğimiz için çok şanslıyız. Şirket olarak dünyamızın ve insanların daha iyi olmasını desteklemek adına yeni yollar yaratmaya kendimizi adadık. Bu pandemi dünya tarihi içerisinde zor bir dönem oldu. Ama aynı zamanda en önemli şeyin insanlar olduğunu da hatırlattı. Toyota olarak onların hayatlarına mutluluk katabilmek, benim içim hiç bitmeyen hedefin bir parçası olacak.”

Akio Toyoda, Keio Üniversitesi’nden hukuk mezunu olmuş ve ardından ABD’deki Babson College’dan işletme alanında yüksek lisans derecesi ile mezun olarak 1984 yılında Toyota’ya katılmıştır.

Japonya’da ve deniz aşırı ülkelerde çok farklı alanlarda çalıştıktan sonra 2000 yılında Toyota yönetim kuruluna girmiştir. Bunun ardından, 2009’da Toyota Başkanı olmadan önce kıdemli yönetici ve başkan yardımcısı gibi roller üstlenmiştir.

Yılın Dünya Otomobili İnsanı ödülü, bir önceki yıl global otomotiv endüstrisine önemli katkılarda bulunan bir kişiyi takdir etmek adına 2018’de oluşturuldu. Bu, 2003 yılında kurulan Dünya Otomobil Ödülleri programı tarafından her yıl sunulan altı ödülden biri.