Volvo Car Çek Cumhuriyeti’ne Türkiye’den atama

CARMEDYA.COM – Uzun yıllar Volvo Car Turkey’de görev yapan ve 2018 yılından bu yana EMEA Importers Ticari Operasyonlar Direktörlüğü görevini yürüten Alican Emiroğlu Volvo Car Çek Cumhuriyeti Genel Müdürü oldu.

Yıldız Teknik Makine Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra kariyerine Volvo Car Turkey’de başlayan ve on dokuz yıldır Volvo Cars bünyesinde çalışan Alican Emiroğlu; Türkiye’den bir başka ülkeye atanan ilk genel müdür oldu.

Emiroğlu, kariyerine 2004 yılında Volvo Car Turkey’de satış sonrası uzmanı olarak başladıktan sonra sırasıyla lojistik, planlama, satış; servis müdürü; satış müdürü; satış direktörü olarak çalışarak ticari operasyonların bütün alanlarında görev aldı. Alican Emiroğlu 2018 yılından bu yana ise EMEA Importers Ticari Operasyonlar Direktörü görevini yürütüyordu.

1 Kasım itibariyle Volvo Car Çek Cumhuriyeti Genel Müdürü olarak görevine başlayacak olan Alican Emiroğlu evli ve bir çocuk babası.