Otomotiv’de İyi Yaşam Markası Ödülü BMW’nin

CARMEDYA.COM – Borusan Otomotiv’in Türkiye Distribütörü olduğu BMW, Nielsen tarafından düzenlenen “Türkiye İyi Yaşam Araştırması”nda, otomotiv kategorisinin birincisi oldu.

Sustainable Brands Turkey için Nielsen Türkiye tarafından bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen “Türkiye İyi Yaşam Araştırması” kapsamında BMW, tüketiciler tarafından yaşamlarına değer katan “Good Life-İyi Yaşam” otomotiv markası seçildi.

Müşteri odaklı, sürdürülebilir yaklaşım

Müşteri odaklı yaklaşımı ve bağımsız müşteri ilişkileri süreci gibi uygulamaları ile fark yaratan BMW, sürdürülebilirlik alanında da elektrikli mobilite vizyonu ve Türkiye’deki tüketicisine sunduğu elektrikli otomobil model çeşitliliği sayesinde tüketicilerin ilk tercihi oldu.

Türkiye’deki tüketicilerin yaşam tarzına, tüketim alışkanlıklarına ve satın alma davranışlarına ışık tutan Good Life/İyi Yaşam Araştırması tüketicilerin yaşamına değer katan markaları öne çıkarmayı amaçlıyor.