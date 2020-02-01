Maserati’nin özel serisi Mart’ta Türkiye’de!

CARMEDYA.COM – Maserati, sadece 100 adet üretilecek yeni Royale serisini otomobil tutkunlarına sunmaya hazırlanıyor.

Levante, Quattroporte ve Ghibli modellerinden oluşan, Blu Royale ve Verde Royale isimli mavi ve yeşil renkte iki yeni özel renge sahip seride; 3.0 litrelik 275 HP gücündeki V6 dizel motor ile yine 3.0 litrelik 350 ve 430 HP güçlerindeki V6 benzinli motor seçenekleri yer alıyor.

Üretimi 100 adetle sınırlandırılan ve Türkiye’ye biri Levante Royale dizel ve diğeri Ghibli Royale SQ4 olmak üzere iki adet ayrılan özel seri; Mart ayında ülkemizde olacak.

Royale Serisi

Levante Royale 21 inçlik Anteo Staggered Antrasit jantlar, Ghibli ile Quattroporte Royale modelleri ise 21 inçlik Titanium Antrasit jantlarla donatılıyor. Gümüş renkli fren kaliperler özel serinin ışıltısını tamamlıyor. Royale serisinin iç mekanı dokuma deri tekstilinin lüks ismi Zegna PELLE TESSUTA™ imzasını taşıyor. Koltuklardaki tek veya çift renkli Pieno Fiore deri döşemeler; hafifliği ve yumuşaklığıyla maksimum konfor sunuyor. İç mekanda dikkat çeken diğer özellikler arasında; Levante’de Metal Net, Ghibli’de Ebony (abanoz) ve Quattroporte’de Black Piano temalı parlak süslemeler, Bowers & Wilkins ses sistemi, elektrikli açılır cam tavan ve karartılmış camlar yer alıyor. Ayrıca her araç içerisinde, özel serinin imzası niteliğindeki “100 adedin biri” yazılı plaka bulunuyor.

Zengin donanım

Royale özel serisinde; Cold Weather, Premium ve Driving Assistance Plus paketleri standart olarak sunuluyor. Donanımlar kapsamındaki “gelişmiş sürüş destek sistemleri”, şehir içi ve şehirlerarası yolculuklarda sürüş anında oluşması muhtemel tehlikelere aktif bir şekilde yanıt vererek sürücü ve yolcu güvenliğini sağlıyor. Royale serisinin orta konsolunda, 8,4 inç büyüklüğündeki kolay kullanımlı dokunmatik ekrana sahip Maserati Touch Control Plus (MTC +) bilgi-eğlence sistemi bulunuyor. Sistem; ön koltuk ve direksiyon ısıtması, iklimlendirme ve arka güneşlik gibi işlevleri kontrol edebiliyor. Aynı zamanda park ve manevraları kolaylaştırmak üzere, kılavuz çizgileri ile birlikte geri görüş kamera görüntüsü ekranda gösterilebiliyor.

Dijital çağın tüm gereksinimlerini karşılayan sistem, hem Apple CarPlay hem de Android Auto üzerinden ekran yansıtma özelliğini destekliyor. Ayrıca, iPhone kullanıcıları, Apple’ın kişisel asistanı Siri’ye sesli komutlar vererek fonksiyonları yönetebiliyor. Günlük konuşma dilini anlayan sistem; arama yapma, müzik dinleme, mesajlar, hatırlatmalar, e-postalar, web siteleri ve çok daha fazlasına erişim sağlıyor.