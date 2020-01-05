Otomotivde 2019 Türkiye satış raporu açıklandı

CARMEDYA.COM – Otomotiv Distribütörleri Derneği ODD, 2019 yılı satış rakamlarını açıkladı.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 22,85 azalarak 479 bin 60 adet olarak gerçekleşti. 2018 yılında 620 bin 937 adet toplam pazar gerçekleşmişti. 2017 yılında ise bu rakam 956 bin 194 olarak açıklanmıştı. 2017 yılına göre daralma ise yüzde 50’nin üzerinde gerçekleşmiş oldu.

Otomobil satışları, 2019 yılında geçen yıla göre yüzde 20,37 oranında azalarak 387 bin 256 adet oldu. Geçen yıl 486 bin 321 adet satış yaşanmıştı.

Hafif ticari araç pazarı ise 2019 yılında geçen yıla göre yüzde 31,8 oranında azalarak 91 bin 804 adet oldu. 2018 yılında 134 bin 616 adet satış gerçekleşmişti. Bu rakam 2017 yılı Aralık ayında da 136 bin 240 olarak açıklanmıştı.

Aralık ayında artış var

2019 yılı Aralık ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 90 bin 500 adet oldu. 77 bin 706 adet olan 2018 yılı Aralık ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 16,46 oranında arttı.

2019 yılı Aralık ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,41 arttı ve 70 bin 829 adet oldu. Geçen yıl 60 bin 843 adet satış gerçekleşmişti.

2019 yılı Aralık ayında hafif ticari araç pazarı ise 2018 yılının Aralık ayına göre yüzde 16,65 arttı ve 19 bin 671 adet olarak gerçekleşti. Geçen yıl 16 bin 863 adet satış yaşanmıştı.

2019 yılı Aralık ayı sonunda 1600 cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 21,9, 1600-2000 cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 34,4 ve 2000 cc üstü otomobillerde yüzde 18,6 azalış izlendi. 2019 yılı Aralık ayı sonunda 222 adet elektrikli ve 11 bin 974 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

2019 yılı Aralık ayı sonunda otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 40,07 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 155 bin 158 adet ile sahip oldu.

2019 yılı Aralık ayı sonunda dizel otomobil satışlarının payı yüzde 52,03’e gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 66,48’e ulaştı.

2019 yılı Aralık ayı sonunda otomobil pazarı segmentinin yüzde 85,9’unu vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 61,8 pay alan C (239 bin 254 adet) segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (yüzde 49,9 pay, 193 bin 82 adet) oldu.

2019 yılı Aralık ayı sonunda Hafif Ticari Araç Pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 72,66 pay ile Van (66 bin 704 adet), ardından yüzde 11,81 pay ile Kamyonet (10 bin 838 adet) ve yüzde 7,85 pay ile Minibüs (7 bin 203 adet) ve yüzde 7,69 pay ile Pick-Up (7 bin 59 adet) yer aldı.