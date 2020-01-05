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Yeni Nissan Juke’a 5 yıldız

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Yeni Nissan Juke, bağımsız test organizasyonu Euro NCAP tarafından en güvenli küçük SUV otomobili seçildi.

Juke, özellikle güçlü yapısı, çarpışmadan kaçınma teknolojisiyle birlikte çocuk ve yetişkin koruma testlerinde gösterdiği performansıyla ödüllendirildi.

Yeni Juke Euro NCAP’ten yetişkin korumada yüzde 94, çocuk korumada ise yüzde 85 olarak puanlandı.

Bisikletli ve yaya koruma testlerinde yüzde 81’lik puan alan otomobil, sahip olduğu Bisiklet ve Yaya Tanımalı Akıllı Acil Durum Frenleme Sistemi, Akıllı Hız Yardım Sistemi, Trafik İşaret Tanıma Sistemi, Akıllı Şerit Müdahale Sistemi, Arka Trafik Geçiş Alarmı ve Kör Nokta Müdahale Sistemi ile zengin yol güvenlik teknolojisi seçenekleri sunuyor. Kör Nokta Müdahale Sistemi de, başka bir araç, aracınızın kör noktasında bulunduğunda, şerit içinde konum değiştirerek ekstra güvenlik sunuyor.

Güvenlik yardımı

Euro NCAP tercihini ilk olarak daima kazaların önlenmesi yönünde kullanıyor. Bu nedenle sürücülerin çarpışmadan kaçınmasına yardımcı olan teknolojiye puan veriyor. 2019 derecelendirmelerinde de yasal güvenlik gereksinimlerinin ötesine geçerek piyasadaki en son ve ileri güvenlik yeniliklerini yansıtan modelleri ödüllendiriyor.

Yeni Juke, Nissan Akıllı Hareketlilik teknolojileri sayesinde bu alanda da yüzde 73’lük bir oranla yüksek puan aldı. Seçilen modellere göre, akıllı teknolojileri içeren kapsamlı bir pakette, gelişmiş sürüş yardımını içeren Nissan ProPILOT özelliği de sunuluyor. Bu özellik aracın sürüş sırasında, diğer araçlarla olan güvenli mesafesini koruyarak şeritte tutuyor ve yol almasını sağlıyor. Bu özellik, uzun yolculuklarda ve yollardaki yoğun trafik sırasında sürücünün stresini hafifletmeye yardımcı olmak adına otonom sürüş için kullanılan önemli bir başlangıç olarak görülüyor.

Kör Nokta Müdahalesi ile Juke, yan şeritteki diğer sürücü tarafından görülmediğinde bunu algılıyor ve kendi şeridine çekilerek tehlikeden uzaklaşıyor. Arka Çapraz Trafik Uyarısı ile de park yerinde geri geri çıkarken çarpışmaları önlüyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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