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Honda’dan Ocak kampanyası

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Honda, Civic ve CR-V modellerine sahip olmak isteyenler için yılın ilk kredi kampanyasını açıkladı.

Honda Civic Sedan modellerine özel iki ayrı kampanya seçeneği sunuluyor. Mart ayı sonuna kadar kamu bankaları işbirliği ile 60 bin TL’ye kadar kredi kullanımına yüzde 0,49 faizli 18 ay taksit imkanı sağlanabilen Civic Sedan modelleri için ayrıca Garanti Bankası işbirliği ile 40 bin TL’ye kadar kredi kullanımına faizsiz 12 ay taksit seçeneği de sunulabiliyor.

CR-V modellerinde ise Garanti Bankası işbirliği kapsamında Ocak ayı boyunca 100 bin TL’ye kadar kredi kullanımına yüzde 0,49 faiz oranı ile 12 ay vade imkanı sağlanıyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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