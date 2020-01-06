Honda’dan Ocak kampanyası

CARMEDYA.COM – Honda, Civic ve CR-V modellerine sahip olmak isteyenler için yılın ilk kredi kampanyasını açıkladı.

Honda Civic Sedan modellerine özel iki ayrı kampanya seçeneği sunuluyor. Mart ayı sonuna kadar kamu bankaları işbirliği ile 60 bin TL’ye kadar kredi kullanımına yüzde 0,49 faizli 18 ay taksit imkanı sağlanabilen Civic Sedan modelleri için ayrıca Garanti Bankası işbirliği ile 40 bin TL’ye kadar kredi kullanımına faizsiz 12 ay taksit seçeneği de sunulabiliyor.

CR-V modellerinde ise Garanti Bankası işbirliği kapsamında Ocak ayı boyunca 100 bin TL’ye kadar kredi kullanımına yüzde 0,49 faiz oranı ile 12 ay vade imkanı sağlanıyor.