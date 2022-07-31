Buradasınız
Home > Güncel > Maserati’den yeni nesil pist otomobili: Project24

Maserati’den yeni nesil pist otomobili: Project24

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Maserati, yepyeni ve sadece pist kullanımı için geliştirdiği süper spor otomobil projesi Project24’ü tanıttı.

Maserati Tasarım Merkezi’nde tasarlanan ve sadece 62 adet üretilecek olan bu üst seviye süper spor otomobil, MC20’nin özelliklerini daha da ileri bir seviyeye taşıyor. Kod adı 24 ile anılan yeni model, ileri teknoloji ürünü V6 Nettuno motoru yeni bir turbo besleme ve gerekli optimizasyonlarla 740 bg üretiyor.

Project24’te ayrıca yenilikçi süspansiyon, karbon seramik fren sistemi ve yarış lastiklerin yanı sıra FIA onaylı güvenlik özellikleri de yer alıyor.

Project 24, markanın hafif yapı prensibine uygun olarak 1250 kg’ın altında kalacak ağırlığı, mükemmel güç-ağırlık oranı yaklaşımı ile yaklaşık 1,69 kg/hp değeri sunuyor olacak.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

    Benzer yazılar

    alpina

    Alpina B6 Touring açık arttırmada satılacak

    Yeni Passat’ın Türkiye Fiyatı Açıklandı

    Yukarı