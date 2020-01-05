2019 Gladyatör Ödülleri sahibini buldu

CARMEDYA.COM -Otomotiv sektöründe 2019 Gladyatörleri düzenlenen gecede ödüllerini aldılar.
Gecede konuşma yapan ODD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu bu yıl onuncusu düzenlenen Satış ve İletişim Ödülleri, ODD Gladyatörlerine katılan tüm adayları ve etkinliği düzenleyenleri tebrik ederken, 2019 yılını da değerlendirirken, şunları söyledi; “Pazarın toparlanma sürecine girdiğine inandığımız 2019 yılı son çeyreğinin devamı olarak 2020 yılı için öngörülen %5’lik ekonomik büyümenin desteklemesi ve otomotiv ekosisteminin dengelenme sürecinden büyüme sürecine tekrar geçebilmesi için, fayda yaratacağına inandığımız tedbirler de Derneğimiz tarafından Ankara ile paylaşıldı. Dernek olarak gelişmelerin takipçisi olmayı sürdüreceğiz.’
“Satış” ve “İletişim” kategorilerinde toplam 22 dalda ödül verildi
İletişim Ödülleri kategorisinde halka açık kategorilerde adaylar;
Yılın Dergi Uygulaması, Yılın Dijital Deneyim Uygulaması, Yılın Sosyal Medya Uygulaması, Yılın Gazete Uygulaması, Yılın Radyo Uygulaması, Yılın Outdoor Uygulaması, Yılın TV Uygulaması, Yılın Nostalji TV Uygulaması, Yılın Nostalji Radyo Uygulaması ve Yılın Nostalji Gazete Uygulaması dallarında www.oddgladyator.com sitesi üzerinden verilen oylar ile ilk 5 içine girmeye çalıştılar.
Halk oylaması ile ilk beşe kalan projeler ve halk oylamasına açık olmayan Yılın PR/Etkinlik Uygulaması, Yılın Entegre İletişim Kampanyası, Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi ve kategorilerinde yer alan tüm aday çalışmalar jüri üyeleri tarafından değerlendirilerek, gecede canlı oylandı.
Jüri Özel Ödülü
Satış Ödülleri kategorisinde; En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari Araç Markası, En Hızlı Büyüyen Otomobil Markası, En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Modeli, En Çok Satılan Otomobil Modeli, En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Markası, En Çok Satılan Otomobil Markası ve En Çok Satılan Otomobil ve Hafif Ticari Araç Markası kategorilerindeki birinciler, ODD veri tabanına işlenen yıllık satış adetleri sonuçlarına göre belirlendi.
Gecede tüm kategorilerde ödül alan firmalar, ödüller ile eş zamanlı olarak hazırlanan ve ODD tarafından onaylanan logoların bir yıllık kullanım hakkına da sahip oldu.
En yüksek katılım Sosyal Medya Uygulaması kategorisinde oldu
ODD üyesi markaların iletişim kategorilerine katılımları çok yoğundu. En büyük ilgi 10 aday çalışma ile “Sosyal Medya Uygulaması” kategorisinde olurken, “Dijital Deneyim Uygulaması’ ve “TV Uygulaması” kategorilerinde 7’şer adet çalışma yer aldı. Tüm kategoriler toplamında 61 çalışma ödül almak için mücadele verdi.
‘Yılın Basın Lansmanı’ ödülünü otomotiv basını belirledi
“Yılın Basın Lansmanı” ödülünü her yıl olduğu gibi bu yıl da otomotiv basınının değerli temsilcileri belirledi. Basın mensuplarının, 2019 yılı içerisinde katıldıkları marka ve modellerin test sürüşü ya da tanıtım etkinliklerini değerlendirdikleri bu kategoride aday olan markalar sistem üzerinden oylandı.
Jüri üyeleri 2019’un “en’lerini” belirledi
Gladyatör Ödülleri’nin onuncu yılında da İletişim ve Paydaş İlişkileri Yönetimi Stratejik Danışmanı, T&C Halkla İlişkiler Yöneticisi, TOBB Medya ve İletişim Meclisi Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda SEDEFED Başkan Yardımcısı Sayın Fügen Toksü başkanlığında iletişim ve pazarlama alanında uzman akademisyenlerden oluşan tecrübeli jürinin profesyonel değerlendirmesiyle sonuçlar belirlendi.
Satış ödülleri
En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari Araç Markası: SSangyong
En Hızlı Büyüyen Otomobil Markası: Lamborghini
En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Modeli: Ford Transit
En Çok Satılan Otomobil Modeli: Fiat Egea
En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Markası: Ford
En Çok Satılan Otomobil Markası: Renault
En Çok Satılan Otomobil ve Hafif Ticari Araç Markası: Fiat
İletişim ödülleri
Yılın Basın Lansmanı: Honda Civic
Yılın Dergi Uygulaması: Jeep Renegade Dergi İletişimi- Rahatlık Doğada
Yılın Sosyal Medya Uygulaması: Ford Cem Yılmaz Karakomik Filmler Ford Focus Dijital Filmler
Yılın Dijital Deneyim Uygulaması: Mercedes-Benz HTA X-Class V6 Force Touch
Yılın Gazete Uygulaması: Honda Çarpışma Hafifletici Fren Sistemi
Yılın Radyo Uygulaması: Audi Babalar Günü Radyo Spotu
Yılın Outdoor Uygulaması: Citroen Yeni Citroёn C5 Aircross SUV Gerilla Aktiviteleri
Yılın PR/Etkinlik Uygulaması: Hyundai KonAtolia
Yılın TV Uygulaması: Toyota Safety Sense Akıllı Güvenlik Sistemi İnsanlarda Olsaydı?
Yılın Entegre İletişim Kampanyası: BMW Yeni BMW 3 Serisi Lansmanı
Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi: Audi Güzel Hareketler
Yılın Nostalji TV Uygulaması: Renault Kangoo Film Serisi
Yılın Nostalji Radyo Uygulaması: Ford Emniyet Kemeri Radyo Spotu
Yılın Nostalji Gazete Uygulaması: Ford Ralli Şampiyonluk İlanı
Yılın Jüri Özel Ödülü: Fiat İyiye İşaret
Jüri Üyeleri:
- Fügen Toksü, İletişim ve Paydaş İlişkileri Yönetimi Stratejik Danışmanı, T & C Halkla İlişkiler Yöneticisi, TOBB Medya ve İletişim Meclisi Başkan Yardımcısı, SEDEFED Başkan Yardımcısı
- Prof. Dr. Suat Gezgin, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi
- Prof. Dr. İbrahim Kırcova, Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü Öğretim Üyesi
- Dr. Cüneyt Evirgen, Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi Direktörü
- Dr. Şafak Şahin, Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı, Reklamcılık Bölümü Öğretim Üyesi
- İsmail Hakkı Polat, Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya Bölümü Öğretim Görevlisi
- Ahmet Akın, Kramp Ajans Başkanı
- Emine Pura, Tribal Sahada Pazarlama, Ajans Başkanı ve Doğrudan Pazarlama İletişimcileri Derneği IV. Dönem Başkanı
- Zehra Öney, 360+Media Interactive Kurucu Ajans Başkanı, Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Başkanı
- Melda Barkın, Reklamcılık Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve McCann İstanbul CEO’su
- Neslihan Olcay, Wavemaker CEO’su ve IAB TR Yönetim Kurulu Başkanı
- Prof. Dr. Melda Cinman (Şimşek), Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğretim Üyesi
- Nazım Erdoğan, sahibinden.com, CMO
- Onur Dede, Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Pazarlama Müdürü
- Evren Güzel, Brisa Pazarlama Direktörü