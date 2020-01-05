2019 Gladyatör Ödülleri sahibini buldu

CARMEDYA.COM -Otomotiv sektöründe 2019 Gladyatörleri düzenlenen gecede ödüllerini aldılar.

Gecede konuşma yapan ODD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu bu yıl onuncusu düzenlenen Satış ve İletişim Ödülleri, ODD Gladyatörlerine katılan tüm adayları ve etkinliği düzenleyenleri tebrik ederken, 2019 yılını da değerlendirirken, şunları söyledi; “Pazarın toparlanma sürecine girdiğine inandığımız 2019 yılı son çeyreğinin devamı olarak 2020 yılı için öngörülen %5’lik ekonomik büyümenin desteklemesi ve otomotiv ekosisteminin dengelenme sürecinden büyüme sürecine tekrar geçebilmesi için, fayda yaratacağına inandığımız tedbirler de Derneğimiz tarafından Ankara ile paylaşıldı. Dernek olarak gelişmelerin takipçisi olmayı sürdüreceğiz.’

“Satış” ve “İletişim” kategorilerinde toplam 22 dalda ödül verildi

İletişim Ödülleri kategorisinde halka açık kategorilerde adaylar;

Yılın Dergi Uygulaması, Yılın Dijital Deneyim Uygulaması, Yılın Sosyal Medya Uygulaması, Yılın Gazete Uygulaması, Yılın Radyo Uygulaması, Yılın Outdoor Uygulaması, Yılın TV Uygulaması, Yılın Nostalji TV Uygulaması, Yılın Nostalji Radyo Uygulaması ve Yılın Nostalji Gazete Uygulaması dallarında www.oddgladyator.com sitesi üzerinden verilen oylar ile ilk 5 içine girmeye çalıştılar.

Halk oylaması ile ilk beşe kalan projeler ve halk oylamasına açık olmayan Yılın PR/Etkinlik Uygulaması, Yılın Entegre İletişim Kampanyası, Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi ve kategorilerinde yer alan tüm aday çalışmalar jüri üyeleri tarafından değerlendirilerek, gecede canlı oylandı.

Jüri Özel Ödülü

Satış Ödülleri kategorisinde; En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari Araç Markası, En Hızlı Büyüyen Otomobil Markası, En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Modeli, En Çok Satılan Otomobil Modeli, En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Markası, En Çok Satılan Otomobil Markası ve En Çok Satılan Otomobil ve Hafif Ticari Araç Markası kategorilerindeki birinciler, ODD veri tabanına işlenen yıllık satış adetleri sonuçlarına göre belirlendi.

Gecede tüm kategorilerde ödül alan firmalar, ödüller ile eş zamanlı olarak hazırlanan ve ODD tarafından onaylanan logoların bir yıllık kullanım hakkına da sahip oldu.

En yüksek katılım Sosyal Medya Uygulaması kategorisinde oldu

ODD üyesi markaların iletişim kategorilerine katılımları çok yoğundu. En büyük ilgi 10 aday çalışma ile “Sosyal Medya Uygulaması” kategorisinde olurken, “Dijital Deneyim Uygulaması’ ve “TV Uygulaması” kategorilerinde 7’şer adet çalışma yer aldı. Tüm kategoriler toplamında 61 çalışma ödül almak için mücadele verdi.

‘Yılın Basın Lansmanı’ ödülünü otomotiv basını belirledi

“Yılın Basın Lansmanı” ödülünü her yıl olduğu gibi bu yıl da otomotiv basınının değerli temsilcileri belirledi. Basın mensuplarının, 2019 yılı içerisinde katıldıkları marka ve modellerin test sürüşü ya da tanıtım etkinliklerini değerlendirdikleri bu kategoride aday olan markalar sistem üzerinden oylandı.

Jüri üyeleri 2019’un “en’lerini” belirledi

Gladyatör Ödülleri’nin onuncu yılında da İletişim ve Paydaş İlişkileri Yönetimi Stratejik Danışmanı, T&C Halkla İlişkiler Yöneticisi, TOBB Medya ve İletişim Meclisi Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda SEDEFED Başkan Yardımcısı Sayın Fügen Toksü başkanlığında iletişim ve pazarlama alanında uzman akademisyenlerden oluşan tecrübeli jürinin profesyonel değerlendirmesiyle sonuçlar belirlendi.

Satış ödülleri

En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari Araç Markası: SSangyong

En Hızlı Büyüyen Otomobil Markası: Lamborghini

En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Modeli: Ford Transit

En Çok Satılan Otomobil Modeli: Fiat Egea

En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Markası: Ford

En Çok Satılan Otomobil Markası: Renault

En Çok Satılan Otomobil ve Hafif Ticari Araç Markası: Fiat

İletişim ödülleri

Yılın Basın Lansmanı: Honda Civic

Yılın Dergi Uygulaması: Jeep Renegade Dergi İletişimi- Rahatlık Doğada

Yılın Sosyal Medya Uygulaması: Ford Cem Yılmaz Karakomik Filmler Ford Focus Dijital Filmler

Yılın Dijital Deneyim Uygulaması: Mercedes-Benz HTA X-Class V6 Force Touch

Yılın Gazete Uygulaması: Honda Çarpışma Hafifletici Fren Sistemi

Yılın Radyo Uygulaması: Audi Babalar Günü Radyo Spotu

Yılın Outdoor Uygulaması: Citroen Yeni Citroёn C5 Aircross SUV Gerilla Aktiviteleri

Yılın PR/Etkinlik Uygulaması: Hyundai KonAtolia

Yılın TV Uygulaması: Toyota Safety Sense Akıllı Güvenlik Sistemi İnsanlarda Olsaydı?

Yılın Entegre İletişim Kampanyası: BMW Yeni BMW 3 Serisi Lansmanı

Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi: Audi Güzel Hareketler

Yılın Nostalji TV Uygulaması: Renault Kangoo Film Serisi

Yılın Nostalji Radyo Uygulaması: Ford Emniyet Kemeri Radyo Spotu

Yılın Nostalji Gazete Uygulaması: Ford Ralli Şampiyonluk İlanı

Yılın Jüri Özel Ödülü: Fiat İyiye İşaret

Jüri Üyeleri: