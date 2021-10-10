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İstanbul’da zafer Bottas’ın

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Uzun bir aradan sonra yeniden İstanbul’un ev sahipliği yaptığı Formula 1 Türkiye Grand Prix’sinde zafere ulaşan isim Mercedes-AMG Petronas pilotu Valtteri Bottas oldu.

Takımın favori ismi Lewis Hamilton antrenman turlarında aldığı ceza nedeniyle sıralama turlarının en hızlısı olmasına rağmen 10 sıra geriden başlamak zorunda kaldı.

Valtteri Bottas

Hamilton’ın 11. sırada başladığı yarışta bu sayede pol pozisyonu elde eden takıma rkadaşı Bottas, yoğun yağmur altında geçen yarışta kazanmayı başardı. Hamilton ise 11. sırada başlamasına rağmen ortaya koyduğu performans ile yarışı beşinci sırada tamamladı.

Honda destekli Red Bull takımının pilotu Max Vestappen ikinci olurken, diğer bir Red Bull pilotu Sergio Perez üçüncü sırada yarışı tamamladı.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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