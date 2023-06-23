Formula 1’e hazırlanan Audi simülatör pilotuyla anlaştı

CARMEDYA.COM – 2026 yılında motorsporlarının en üst kategorisine dahil olmayı planlayan Audi’nin Formula 1 projesindeki yeni adımı, bir simülatör pilotu anlaşması oldu.

Simülasyonun, seri üretim modellerin geliştirmesinde olduğu gibi, Formula 1 projesinde de önemli bir rol oynadığını söyleyen AUDI AG Teknik Geliştirme Yönetim Kurulu Üyesi Oliver Hoffmann “Simülatörümüz, güç aktarma sistemini geliştirmek için önemli bir araç. Gelişmiş teknoloji dışında, özellikle yarış koşullarında enerji yönetimi açısından projeye çok yönlü deneyim katan bir geliştirme pilotu gerekiyor.” dedi.

Audi’nin simülatör pilotu olarak anlaşmaya vardığı Red Bull Racing’de eski test ve yedek pilotu olan Neel Jani motor sporlarının farklı alanlarında deneyime sahip. Formula 1 simülatöründe uzun saatler geçiren Jani, dayanıklılık yarışında hibrit bir araçta önemli deneyimler topladı. Ayrıca Porsche fabrika ekibinin bir üyesi olarak, 2016’da FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nı (WEC) ve Le Mans’taki ünlü 24 saat yarışını kazandı. Projeye dahil olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden deneyimli İsviçreli pilot: “Audi’ye Formula 1 yolunda eşlik etmekten mutluluk duyuyorum. Bu büyüklükteki bir projede erken bir aşamada yer almak benim için hem onur hem de büyük bir sorumluluk. Formula 1 ve LMP projelerinden edindiğim deneyimle teori ve pratik arasında iyi bağlantılar kurabileceğime eminim.” dedi.

2022’nin sonundan bu yana tek silindirli motor üzerinde yapılan testler, güç aktarma sisteminin geliştirilmesi için önemli sonuçlar elde edilmesini sağlıyor. Konsept aşaması devam eden projede, yeni düzenlemelerin elektrikliye geçişi artıran 2026 yılı için güç aktarma sisteminin performansla ilgili temellerini atıyor. Elektromotor (MGU-K) daha sonra içten yanmalı motorla hemen hemen aynı gücü sağlayacak. Son derece verimli 1,6 litrelik turbo motorlar, sürdürülebilir sentetik yakıtla çalışıyor.

Halen performansla ilgili temel konsept sorulara odaklandıklarını söyleyen Audi Formula Racing GmbH’nin CEO’su Adam Baker, “Ancak, farklı teknik çözümleri değerlendirirken sadece dijital yöntemlere güvenmiyoruz. Teknik bilgi, deneyim ve pratik olarak geliştirme, simülasyondan doğru sonuçları çıkarmanın vazgeçilmez unsurları. Bu kombinasyonla, çeşitli işletim stratejilerini erken bir aşamada değerlendirebilir ve güç ünitesinin verimli enerji yönetiminin önünü açabiliriz.” dedi.

İçten yanmalı motor, elektromotor, batarya ve kontrol elektroniğinden oluşan ilk hibrit güç aktarma sisteminin yıl bitmeden dyno üzerinde çalıştırılması ve geleceğin araç konseptine temel oluşturması planlanıyor. Rekabet ortamı sayesinde Formula 1, hem elektrikli ulaşım hem de sürdürülebilir e-yakıtlar için bir teknoloji deneyim platformu olarak hizmet ediyor.