İTÜ’nün genç mühendis adaylarına Karsan’dan e-ATAK desteği

CARMEDYA.COM – Karsan, geleceği dönüştürme vizyonuyla 250. kuruluş yıl dönümünü kutlayan İstanbul Teknik Üniversitesi’nin (İTÜ) Ar-Ge ve İnnovasyon Merkezi’ne, sürücüsüz ve yüzde 100 elektrikli otonom e-ATAK modelini teslim etti.

Doğaya uyumu önceliği haline getirerek yeşil kampüs sıralamalarında yükselişte olan İTÜ’ye teslim edilen Karsan Otonom e-ATAK mühendis adaylarına sürdürülebilirlik anlayışının kazandırılmasında rol oynayacak.

2021 başında ilk kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından test edilerek dünyaya tanıtılan Avrupa ve Amerika’nın yüzde 100 elektrikli yolcu taşıyan ilk sürücüsüz otobüsü Otonom e-ATAK, Türkiye’de ilk kez Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne hizmet vermeye başlamıştı. İTÜ’ye teslim edilen Otonom e-ATAK ise Türkiye’de kullanılacak ikinci sürücüsüz otobüs oldu. Türk mühendisleri tarafından geliştirilerek seri üretime hazır hale getirilen Seviye 4 otonom özelliklerine sahip Otonom e-ATAK, giriştiği işbirlikleri ile üniversite-sanayi iş birliğini ileriye taşıyan İTÜ’nün Ar-Ge faaliyetleri kapsamındaki proje geliştirme çalışmalarında kullanılacak.

Karsan Yurtiçi Satış ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu

Bu iş birliği ile geleceğin Türk mühendislerine yeni projelerin yolunu açtıklarını söyleyen Karsan Yurtiçi Satış ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, “Otonom e-ATAK ile genç mühendis adaylarımızın; sürücüsüz araç teknolojileri alanında, dünya çapında ticari potansiyeli yüksek yeni projeler geliştirmesi hedefleniyor” dedi. Otonom e-ATAK’ın, gece veya gündüz her türlü hava koşulunda 50 km/s hızla otonom sürüş gerçekleştirebildiğini ifade eden Muzaffer Arpacıoğlu, şöyle devam etti: “Karsan Otonom e-ATAK modelimiz, geçtiğimiz sene Norveç’in Stavanger şehrinde sıradan bir rotada biletli yolcu taşıyarak hizmet vermeye başlamıştı. Ayrıca aracımızı, ABD’nin önde gelen üniversitelerinden Michigan State University’ye de (MSU) göndermiştik. Üniversitenin akıllı mobilite ekosistemi oluşturma hedefi kapsamında gerçekleşen bu adımla Otonom e-Atak, kapsamlı testler ve federal onaydan sonra MSU öğretim üyeleri, üniversite personeli, öğrenciler ve ziyaretçilerin taşınmasında da bir yıl boyunca kullanılmıştı. Şimdi de ülkemizin ilk otonom projesini Türkiye’nin en saygın eğitim ve bilim kurumlarından biri olan İTÜ ile başlatıyoruz. İTÜ’nün Ar-Ge faaliyetleri kapsamında değerlendirilecek olan Otonom e-ATAK hem bizler hem de ülkemiz için gurur verici” açıklamasında bulundu.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu , “İTÜ olarak sürdürülebilirlik yılı ilan ettiğimiz 2023’te dünyanın yoğun ilgi gösterdiği elektrikli araç teknolojisine bizler de çok önem veriyoruz. Karsan ile yaptığımız bu protokolle mühendisliği yeniden tanımlayan ve edindikleri araştırma temelli aktif öğrenme becerileri sayesinde geleceği dönüştüren genç mühendisleri ülkemize ve insanlığa kazandırmayı amaçlıyoruz” dedi.

Otonom e-ATAK’ın geliştirilmesinde Karsan Ar-Ge ekibiyle sıkı bir iş birliği içinde çalışan ADASTEC’in CEO’su Dr. Ali Ufuk Peker, İstanbul Teknik Üniversitesi’ne yapılan Otonom e-ATAK teslimatıyla ilgili olarak şunları belirtti: “Bu teslimat, ADASTEC ve Karsan arasındaki güçlü ortaklığın bir göstergesidir. İTÜ’ye Otonom e-ATAK’ı sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu iş birliği, genç mühendis adaylarına sürücüsüz araç teknolojileri alanında yeni projelerin geliştirilmesi için büyük bir fırsat sunuyor. Otonom e-ATAK, ADASTEC’in teknoloji liderliğini ve otonom sürüş çözümlerindeki uzmanlığını bir kez daha kanıtlamaktadır. İTÜ’nün Ar-Ge faaliyetlerine katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz ve bu teslimatın ülkemiz için büyük bir başarı olduğunu düşünüyoruz.”