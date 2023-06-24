Lexus ve ATP Tour global partnerlik anlaşması imzaladı

CARMEDYA.COM – Lexus, profesyonel erkek tenis turnuvalarının zirvesi olan ATP Tour ile çok yıllık bir anlaşmaya imza attı.

İki ismi bir araya getiren anlaşmayla birlikte Lexus, ATP Tour organizasyonlarındaki izleyici kitlesiyle buluşacak. Bu sezondan itibaren Lexus ve ATP, turnuvalar ve oyuncularla farklı partnerlik anlaşmaları da gerçekleştirmeyi planlıyor.

Lexus, Platinum Partner ve Resmi Otomotiv Partneri olarak turnuvalardaki yerini alacak. 12-19 Kasım tarihlerinde İtalya, Torino’da düzenlenecek olan Nitto ATP Finals’da Lexus modelleri sporcularla birlikte boy gösterecek. Bu prestijli ünvan için bu turnuvada teklerde ve çiftlerde en İyi 8 tenisçi mücadele edecek. Lexus burada tam elektrikli Lexus RZ450e dahil olmak üzere yeni modellerle tenisçilerin, resmi görevlilerin ve özel konukların turnuvaya ulaşımını gerçekleştirilecek.

Bununla birlikte Lexus, tenis severlerin oyuncular arasındaki rekabeti keşfetmesini sağlayan popüler bir uygulama olan ATP Head2Head’in ana sponsorluğu da dahil olmak üzere ATP Tour’un hızla büyüyen dijital ve sosyal platformlarında da yıl boyunca yer alacak.

Lexus, hibrit, plug-in hibrit ve tam elektrikli modelleriyle emisyonların düşürülmesine yardımcı oluyor. ATP turnuvaları boyunca bu çevre dostu araçların kullanılmasıyla BM Spor İklim Eylem Planı ve ATP’nin 2040’a kadar net sıfır emisyon hedefine katkı sağlayacak.