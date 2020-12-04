Kış lastiklerini doğru kullanıyor musunuz?

CARMEDYA.COM – Kış mevsiminin kapıda olduğu şu günlerde otomobillerin hem lastik değişimi hem de kış bakımlarının yapılması büyük önem taşıyor.

Hava sıcaklığı 7° C’nin altına düştüğünde, kış lastikleri fren mesafesini yaz lastiklerine kıyasla ıslak zeminlerde yüzde 10, karda ise yüzde 20 oranında azaltıyor. Hava sıcaklıklarının azaldığı, yolların ıslak veya karlı ya da zeminin kuru olduğu kış ortamlarında düşük sıcaklıklar için özel olarak tasarlanan kış lastikleri, yaz lastiklerine kıyasla daha fazla güvenlik sağlıyor. Düşük sıcaklıklarda yaz lastiklerinin tutuşu azalırken, kış lastikleri ise bu amaca yönelik özel bileşimleri sayesinde maksimum tutuşu garanti ediyor. Kış lastiklerinde kullanılan sırt desenleri kızaklama riskini önleme amacıyla yüksek drenaj sağlıyor.

Soğuk havalarda lastik basıncını mutlaka takip edin

Peki, havalar soğuduğunda lastik basınçlarının ne şekilde ayarlanması gerekiyor? Hava soğukken lastik basıncı fizyolojik olarak azalma eğiliminde olur. Örneğin, 20 °C sıcaklıkta basıncı 2 Psi olan bir lastiğin basıncı hava 0 °C olduğunda 1.8 Psi’ya düşecektir. Dolayısıyla, lastik basıncını diğer mevsimlere göre daha sık kontrol etmeli, her zaman üreticinin tavsiyelerine uymalısınız. Yol tutuşunu artırmak için lastiği keyfi bir şekilde indirmeyi denemeyin; bu uygulama modern lastiklerde kesinlikle işe yaramayacaktır. Şunu da unutmayın: lastiklerinizi sıcak bir ortamda şişirirseniz daha soğuk dış koşulları dikkate alıp kullanıcı kitapçığında önerilen değere 0.2 Psi eklemelisiniz. Sürüş sırasında oluşan ısının, basıncı değiştirmediğinden emin olmak için, soğuk hava koşullarındaki basınç, tercihen aracın kullanılmasından en az 30 dakika sonra ölçülmelidir. Kış lastiklerinin basıncı sadece darbelerden sonra (lastiklerin çarpması gibi) değil ayda en az bir kez kontrol edilmelidir.

Ayrıca, stepneyi (doğru basınçta şişirilmiş olmalıdır), lastik tamir ve şişirme kitini (kullanıma hazır olmalıdır) kontrol etmelisiniz. Karlı havada dağ başında veya servise uzak bir yerde yolda kalmanız halinde işe yarayacak bu tavsiyeyi dikkate almanızı öneririz.

Pirelli Yetkili Satıcıları düzenli eğitimlerle kendilerini sürekli geliştiriyor

Pirelli, Yetkili Satıcılarının da hem ürün hem de teknoloji ve pandemi süreçleri ile ilgili tüm eğitimlerini online olarak sürdürüyor. Yetkili Satıcıların mağazalarını sürücülerin daima güvende hissedeceği yerler haline getirmelerine yardımcı olacak, yararlı bilgiler içeren bir video yayımlanırken, Pirelli’nin tüm bayi ağına aktarılan bu bilgiler, sürücülerin lastikleri değiştirilirken tamamıyla güvende hissetmelerini sağlayacak şekilde tasarlanan yeni önlemlerle genişletiliyor. Yetkili Satıcıların müşterilerine güvenli hizmet sunma yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olacak çeşitli girişimler sunan Pirelli, servis merkezlerini yeniden düzenleme ve hijyenik bir ortam yaratma konusunda destek olacak bir dizi tavsiyeyi derledi. Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19 ile ilgili açıkladığı tedbirlere paralel ve uyumlu olarak alınan bu önlemler, bayi ağına yönelik bir kısa filmde özet olarak açıklanıyor. Bu süreçler, çalışma alanlarının yeni bir şekilde düzenlenmesinden bekleme alanlarında belirli sayıda kişiye izin verilmesine kadar çeşitli önlemleri içeriyor. Dijital araçların daha fazla kullanılması kapsamında yeni online randevu sistemlerinin yanı sıra müşterilerin temassız ödeme için teşvik edilmesi de açıklanıyor. Ayrıca, çalışanların gün boyunca uygulaması gereken hijyen kuralları (el yıkama, ateş ölçümü, eldiven ve maske kullanımı, vb.) da sunuluyor.

+7 derecenin altında tüm zorlu hava koşullarında tutarlı ve yüksek kaliteli bir sürüş deneyimi sunmak için tasarlanan Pirelli Kış Lastikleri, binekten 4×4’e sürücülerin arazi dahil her şartta ihtiyaçlarını karşılıyor. Pirelli, patlasa dahi yol alabilen Run Flat lastikleri, mumsu tabaksıyla kendini tamir edebilen Sealinside özellikli lastikleri ve Gürültü Engelleme Sistemi – PNCS özelliğine sahip ürün gamıyla en ileri teknolojileri sunuyor. Pirelli yetkili satıcıları, satış ve eğitim ekipleri tarafından, kış dönemi için oluşturulan geniş ürün yelpazesi ve yenilikler hakkında düzenli olarak bilgilendiriliyor. Pirelli’de spor otomobillerden, lüks sedanlara, şehir içi araçlardan, ağır kış koşulları ve motor sporlarında kullanılan lastiklere varan geniş bir ürün gamı sunuluyor. Pirelli ayrıca, SUV-4×4’ler için tasarlanmış kış lastikleri ve hafif ticari araç kış lastiklerini de müşterilerine sunmaya devam ediyor.