Mercedes-Benz’e 2021 Kamyon İnovasyon Ödülü

CARMEDYA.COM – International Truck of the Year (IToY – Uluslararası Yılın Kamyonu) jürisinin verdiği karara göre, elektrikli geleceğin en yenilikçi kamyonları Mercedes-Benz yıldızı taşıyor.

Jüri, prestijli 2021 Kamyon İnovasyon Ödülü’nü Mercedes-Benz’in iki elektrikli kamyonu olan batarya elektrikli Mercedes-Benz eActros’a ve yakıt hücreli konsept araç Mercedes-Benz GenH2 Kamyon’a verdi.

Avrupa ve Güney Afrika’nın önde gelen kamyon dergilerini temsil eden 25 ticari araç editörü ve kıdemli gazeteciden oluşan IToY jürisi, özellikle açıkça ifade edilmiş uzun vadeli bir stratejiye dayanan e-mobilite hakkındaki kapsamlı yaklaşıma dikkat çekti. Ödül, Daimler Truck AG Yönetim Kurulu Başkanı ve Daimler AG Yönetim Kurulu Üyesi Martin Daum ve Daimler Truck AG’nin Geliştirme, Satın Alma ve Çin Bölgesi’nden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Sven Ennerst’e 30 Kasım 2020’de dijital ortamda verildi.

Daimler Trucks, ağır sınıf elektrikli kamyonu şehir içi dağıtım konseptiyle 2016’da ilk kez lanse eden üretici oldu. 2018’de Mercedes-Benz eActros prototipinin tanıtımı yapıldı ve aynı yıl kapsamlı müşteri testlerine başlandı. Seri üretimine 2021’de başlanması planlanan Mercedes-Benz eActros 200 kilometreden fazla bir menzile sahip olacak. Daimler Trucks, zorlu uzun yol taşımacılığı için geliştirilen, 1,000 kilometre ve üzerinde menzil sunan, yakıt hücreli bir konsept kamyon olan Mercedes-Benz GenH2 Kamyon’u Eylül 2020’de tanıttı. Müşteri testlerine 2023’te ve seri üretime önümüzdeki on yılın ikinci yarısında başlanması planlanıyor.

Martin Daum, “Yılın Kamyonu Jürisi’nin, Mercedes-Benz eActros’u ve Mercedes-Benz GenH2 Kamyon’u prestijli 2021 Kamyon İnovasyon Ödülü ile takdir etmiş olmasından onur ve gurur duyuyoruz. Kelimenin tam anlamıyla yerel CO2 nötr olan, batarya ve hidrojen bazlı yakıt hücrelerine dayanan teknolojilere odaklanma stratejisiyle doğru yolda olduğumuz onaylanmış oldu. Bu kombinasyon sayesinde müşterilerimize kullanımlarına göre en iyi araç seçeneklerini sunabiliyoruz. Son yıllarda eActros sayesinde yerel CO2 nötr şehir içi dağıtımın mümkün olduğunu gösterdik. Mercedes-Benz GenH2 Kamyon ile ağır sınıf yakıt hücreli kamyonlarla, esnek ve zorlu şartlarda uzun yol taşıma konseptimizi de sunduk” dedi.

Daimler Trucks bu yıl Eylül ayında, şehir içi dağıtımdan uluslararası uzun yol taşımacılığına kadar araçlarının elektrikli hale getirilmesi için benimsediği teknoloji stratejisini açıklayarak, Paris İklim Anlaşması’nın hedeflerine olan bağlılığını bir kez daha ifade etmiş oldu. Daimler Trucks’ın, bu kapsamlı yaklaşımın bir parçası olarak dünya çapında yeni modüler platform mimarisi olarak tanıttığı ePowertrain de jürinin takdirini topladı.

Mercedes-Benz eActros: Şehir içi dağıtıma yönelik, yerel CO2 nötr alternatif

Mercedes-Benz eActros’un prototipten seri üretilecek bir araca dönüştürülmesi sürecinde müşteri testlerinin sonuçlarından yararlanıldı. Şimdiye kadar elde edilen sonuçlar, sadece batarya ve elektrikle çalışan eActros’un sürdürülebilir ağır sınıf dağıtım için çok uygun bir araç olduğunu ortaya koydu. Kullanılabilirlik ve performans açısından geleneksel dizel kamyonlardan hiçbir şekilde geri kalmıyor. Ancak eActros, seri üretime geçildiğinde, menzil, güç ve güvenlik gibi konularda mevcut prototipten çok daha üstün olacak. Seri üretim Mercedes-Benz eActros, taşıma kapasitesi açısından da geleneksel Mercedes-Benz Actros ile aynı seviyede olacak. Mercedes-Benz eActros, iki ve üç akslı kamyon olarak piyasaya sürülecek. Daimler Trucks bu kamyonu, rota analizleri, olası sübvansiyonların kontrol edilmesi, operasyonel filo entegrasyonu desteği ve uygun şarj altyapısı çözümlerinin geliştirilmesi olmak üzere, elektrikli mobilite danışmanlık hizmeti dâhil bütünsel bir ekosistem olarak sunacak.

Daimler Trucks 2020’de önceden planlanabilen güzergahlarda enerji tasarrufu sağlayan düzenli seferlere yönelik olarak tasarlanmış, tamamen bataryayla çalışan bir uzun yol kamyonu olan Mercedes-Benz eActros LongHaul’un da tanıtımını yaptı. Daimler Trucks, Mercedes-Benz eActros Long Haul’un 2024’te seri üretime hazır olacağını düşünüyor. Batarya bir defa şarj edildikten sonra menzili yaklaşık 500 kilometre olacak.

Mercedes-Benz GenH2 Kamyon: Zorlu şartları karşılayan ve esnek uzun yol taşımacılığı için tasarlanmış yakıt hücreli konsept kamyon

Daimler Trucks’ın ürün geliştirme mühendisleri, Mercedes-Benz GenH2 Kamyon’u çekiş gücü, menzil ve performans açısından geleneksel Mercedes-Benz Actros uzun yol kamyonlarının özelliklerine dayanarak geliştirdi. Örneğin, seri üretilen Mercedes-Benz GenH2 Kamyon’un katar ağırlığı 40 ton, taşıma kapasitesi 25 ton olacak. Bu kadar yüksek taşıma kapasitesini ve uzun menzili mümkün kılan iki özel sıvı hidrojen tankı ve özellikle güçlü yakıt hücresi sistemi GenH2 Kamyon konseptinin temelini oluşturuyor. Daimler Trucks’ın sıvı hidrojeni (LH2) tercih etmesinin nedeni, sıvı hidrojenin hacmine oranla enerji yoğunluğunun, gaz halindeki hidrojene kıyasla çok daha yüksek olması. Böylece yakıt hücreli kamyonlarda sıvı hidrojen kullanan tanklar çok daha küçüktür ve düşük basınç nedeniyle çok daha hafiftir. Bu sayede kamyonun kargo hacmi ve taşıma kapasitesi daha yüksek olabiliyor. Aynı zamanda daha fazla hidrojen taşınabildiği için, kamyonun menzili de önemli oranda artıyor. Bu özellikler Mercedes-Benz GenH2 Kamyon’u, tıpkı geleneksel dizel kamyonlar gibi, bir günden uzun süren, önceden planlaması zor olan ve günlük enerji tüketimi yüksek olan uzun yol taşımacılığına uygun bir kamyon haline getiriyor.